«Путин изменит свою позицию по войне» 4.10.2025, 12:15

Политолог назвал условие.

Украина активизировала удары по стратегически важным объектам страны-агрессора России. Если они станут массированными, это может оказать влияние на позицию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. По его словам, на это есть веская причина. Украина будет бить по тем объектам, которые принадлежат непосредственно окружению Путина - олигархату, представители которого сегодня несут очень серьезные убытки.

«Такая ситуация точно не идет по пути исправления, ведь Российская Федерация не способна защититься от такой широкой географии применения как украинских дронов, так и уже частично украинских ракет», - подчеркнул он.

Путин не сможет продолжать войну без поддержки окружения

Политолог объяснил, что чем больше будет страдать окружение Путина, тем более проблематичным для диктатора может стать продолжение ведения войны в Украине.

«Мы уже видим пример - не только Козак, который потерял должность и выступил против войны. Таких людей станет значительно больше. К тому же надо учитывать, что уже сейчас сами россияне отчитываются о падении нефтегазовых доходов федерального бюджета более чем на 10%. Это самый низкий показатель за последние пять лет», - добавил Чаленко.

Поэтому сейчас внутри России растет осознание того, что им «перерезают экономическую пуповину». А без устойчивой экономики война становится просто невозможной.

