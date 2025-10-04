История белоруса, который утер нос налоговикам и поставил на уши чиновников, набирает обороты 4.10.2025, 12:27

В Беларуси решили ввести налоговые изменения.

В Беларуси собираются ввести очередные налоговые изменения — они касаются тех, кто продает сельхозпродукцию со своего «Зеркало».

«В соответствии с обновленной Конституцией наши граждане получили право напрямую обращаться в Конституционный суд за защитой своих интересов. Результатом реализации такого права стало принятие Конституционным судом в марте этого года решения, касающегося порядка налогообложения отдельных видов доходов», — отметил председатель «палаты представителей» Игорь Сергеенко.

Что хотят изменить власти

В Беларуси в 2022-м ввели подоходный налог для тех, кто собирает и сдает за деньги грибы, ягоды и лекарственные растения, а также выращивает овощи. Сбор составляет 10% с доходов от их продажи. Его взимают в тех случаях, если при проверке расходов и доходов человек укажет, что приобрел имущество или сделал другие крупные покупки за деньги от сбора ягод, грибов или продажи овощей. Но берут такой налог с суммы, которая превышает 200 базовых величин (на сегодня это 8400 рублей).

Так вот — сейчас власти хотят ввести изменение для этого сбора — по-новому определять дату получения таких доходов. «Когда в 2022 году принимались изменения в Налоговый кодекс, датой фактического получения дохода считался день предоставления пояснений об источниках денежных средств. Эта норма непосредственно будет убрана, — поясняли ранее в парламенте. — И уже с принятием изменений датой получения дохода будет считаться период, в котором этот доход действительно получен».

При этом размер сбора останется прежним — 10%.

Игорь Сергеенко 3 октября отметил, что дальнейшая доработка законопроекта должна вестись с учетом следующих задач:

«Во-первых, любые поправки должны приводить к упрощению расчета и уплаты налогов. Во-вторых, важно обеспечивать максимальную стабильность налогового законодательства. Ведь его ежегодные корректировки приводят к тому, что субъекты хозяйствования, их должностные лица, предприниматели и граждане не всегда имеют достаточно времени, чтобы изучить новации и адаптироваться к ним. Итогом становятся ошибки в расчете налогов, что вызывает споры и подозрения в умышленном уклонении от уплаты обязательных платежей. А этого допускать нельзя».

Почему решили ввести новшество — короткая предыстория

Поручение подготовить законопроект с правками в Налоговый кодекс и внести его на рассмотрение в «парламент» правительству дал Конституционный суд.

Напомним, в этот суд обратился беларус, который указал в заявлении, что у него налоговики проверили доходы за десять лет — с 2012 по 2022 год. Он пояснил, что получил деньги от продажи продукции растениеводства. Тогда налоговая задним числом воспользовалась изменением, которое появилось только в 2022 году, ему выставили к доплате подоходный.

По мнению мужчины, эти налоговые изменения и их применение по отношению к нему нарушают конституционные права. Он указал, что введенные в 2022 году новшества не должны иметь обратную силу. Суд поддержал мужчину и постановил, что решение налоговой нарушает принципы «верховенство права и справедливости».

До Конституционного суда мужчина обращался суд Кобринского района, а потом — с апелляцией в судебную коллегию по гражданским

делам Брестского областного суда. Также ситуацию мужчины рассматривали председатель Брестского областного суда и прокурор Брестской области. Дальше были жалобы в Верховный суд и Генпрокуратуру, но их оставили без удовлетворения, как и предыдущие инстанции. После этого мужчина пошел в Конституционный суд, который его поддержал.

