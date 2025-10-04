Президент Литвы подписал указ об увольнении скандального министра культуры 2 4.10.2025, 12:43

Гитанас Науседа

Чиновник не смог ответить на вопрос журналистки, чей Крым.

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отставке министра культуры Игнотаса Адомавичюса, который отказался говорить, чей Крым.

Об этом сообщает Delfi.

Обязанности министра культуры временно будет исполнять министр образования, науки и спорта Раминта Поповене.

Как указано, после назначения Адомавичюса новым министром культуры, поднялась волна возмущения: звучали вопросы о компетентности политика, а также критика по поводу заявлений министра.

В частности, в пятницу на вопрос журналистки lrytas.lt Адомавичюс не смог сразу ответить, кому принадлежит Крым, и обвинил ту в провокации.

Впоследствии по настоянию премьер-министра Литвы Инги Ругиненэ Адомавичюс объявил об отставке.

После отставки Адомавичюс таки смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

