В США могут разместить изображение Трампа на монетах в один доллар 16 4.10.2025, 12:52

1,148

Появились первые эскизы.

Портрет президента США Дональда Трампа может быть изображен на памятной монете номиналом 1 доллар, выпущенной Монетным двором США в честь 250-летия Америки 2026 года.

Об этом сообщает CNN.

Телеканал приводит первые эскизы монет, подлинность которых подтвердило Министерство финансов США.

«Никаких фейковых новостей. Эти первые проекты в честь 250-летия Америки с президентом Трампом являются настоящими. С нетерпением ждем дальнейших новостей, как только закончится обструкционистский шатдаун правительства Соединенных Штатов», – отметил казначей США Брэндон Бич.

На эскизах на аверсе монеты изображен Трамп в профиль с надписью «Liberty» вверху, «In God we Trust» внизу и датами 1776 и 2026.

На реверсе – знаменитое изображение Трампа, который поднимает кулак после покушения на него в Бултере, штат Пенсильвания, с надписью «FIGHT FIGHT FIGHT FIGHT» вверху и американским флагом, развевающимся за его головой.

Как отмечает телеканал, пока непонятно, будет ли отчеканена монета с таким противоречивым дизайном, поскольку согласно законодательству США, изображение действующего президента или бывшего президента, который еще жив, является противозаконным.

Президент может быть изображен на монете не ранее, чем через два года после его смерти.

Накануне 250-летия Америки Конгресс принял Закон о редизайне коллекционных монет, который позволяет отчеканить специальные монеты номиналом 1 доллар, чтобы отметить это событие.

В законе, в частности, говорится, что «никакие портреты любых лиц, живых или умерших, не могут быть использованы в дизайне реверса указанных монет».

Хотя Минфин подтверждает, что проекты с портретом Трампа с обеих сторон являются настоящими, представитель ведомства подчеркнул, что окончательный дизайн еще не выбран.

Пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт спросили на брифинге, видел ли Трамп первые эскизы монеты со своим лицом, на что она ответила: «Я не уверена, видел ли он их, но я уверена, что он будет в восторге».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com