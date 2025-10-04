В Беларуси вводят изменения по земельным участкам и строительству жилых домов 4.10.2025, 13:16

Стало известно, что задумали власти.

В Беларуси собираются ввести изменения по земельным вопросам. 3 октября «парламент» в первом чтении утвердил соответствующий законопроект. К примеру, для некоторых категорий населения возможность повторно получать участки для строительства жилых домов, пишет «Зеркало».

Что могут изменить по участкам земли

В Кодексе о земле хотят прописать, что нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которым раньше выделяли участки для строительства домов, но они отказались от них, смогут повторно обращаться. То есть снова получить такой участок.

Но чтобы воспользоваться этой возможностью, отказ от земли необходимо обосновать объективными причинами. Среди них — отъезд на работу в другую местность, заключение или расторжение брака, наличие статуса многодетной семьи, изменение места жительства (в том числе выезд за пределы области или республики).

Что еще хотят откорректировать

Также чиновники хотят «наделить райисполкомы более широкими полномочиями в сфере изъятия и предоставления земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона и (или) государства».

Законопроектом также хотят позволить исполкомам «предоставлять рассрочку внесения платы за право легализации (земельного участка) на срок до 5 лет».

Напомним, ранее в Беларуси до 1 января 2028 года продлили земельную «амнистию». Она предполагает, что без штрафа можно узаконить ранее самовольно занятые земли.

«Среди основных новаций законопроекта — закрепление возможности ипотеки земельных участков и залога права их аренды в качестве способа обеспечения исполнения обязательств перед банками по любым договорам, а не только по кредитным», — отмечали ранее в «парламенте».

