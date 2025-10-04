«Мне ребенок дома рассказывает, что мы все еще воюем с немцами!» 4.10.2025, 13:36

1,504

иллюстративное фото

Чему учат в школе в современной Беларуси.

В этом учебном году День знаний в белорусских школах начался с темы «Эстафеты поколений»: ученикам зачитывали изречения Александра Лукашенко и писали «письмо к пионерам 2075 года».

Конечно, не везде дошло до откровенного лизоблюдства, как заказ шоколадок с цитатами правителя. Но государственной символики, восхваления режима и идеологии на занятиях стало заметно больше, говорят белорусы.

Родные учеников белорусских школ и бывшая педагог на условиях анонимности рассказали «Салідарнасці», что их задело до глубины души.

«Развешивают пропагандистскую лапшу на ушах»

Наталья, мама второклассника:

— Я дико устала от бездушия и формализма, который начинается с правил по клеточкам и отступам в тетрадях и не заканчивается. У сына есть особенности, подтвержденные медиками, для нас с ним чтение и письмо — каждодневный маленький подвиг. На лето, по совету врачей, я не перегружала его заданиями, дала отдохнуть.

Сейчас учительница требует предоставить ей «Дневник внеклассного чтения» — не просит, а именно требует, хотя она прекрасно знает о трудностях сына. Я психанула и сказала, что выдумывать ничего не буду. Хотя бы в такой мелочи удалось себя отстоять.

А вот так называемых информационных часов, к сожалению, избежать не получилось. В первом классе их ставили сразу после уроков и очень коротко, на пятнадцать минут о том, как прекрасно жить в такой прекрасной стране. В этом году час информирования, раз в неделю, стоит первым уроком. И это моя боль и ужас.

В сентябре детям (вдумайтесь только, второклашкам!) на этом, так называемом, уроке уже рассказали о немецких захватчиках, о том, что такое геноцид и какие жуткие планы вынашивала фашистская Германия. Но делается это так, что потом мне ребенок дома рассказывает, что мы все ещё воюем с немцами! Не 80 лет назад СССР и Германия, а мы и прямо сейчас.

Еще у них был отчет, буквально по методичке, с цитированием государственных газет и телеканалов — про «обстановку на границах нашего государства».

Все о том, какая Беларусь прекрасная и гостеприимная, сколько иностранцев к нам едут по безвизу, учатся, работают — короче, страна для людей. В то время, как соседние страны «отгораживаются заборами и колючей проволокой» и «не проявляют элементарного милосердия» к людям, которые ищут лучшей жизни в Европе.

То есть, уже в младших классах детям развешивают пропагандистскую лапшу на ушах.

Я не поленилась и узнала некоторые темы этих часов в первом полугодии: какими качествами должен обладать настоящий патриот, почему быть здоровым — это обязанность каждого гражданина, почему мы должны помнить и гордиться днем народного единства, «Кто такие пионеры», «Родина-Отечество-Государство», «Жизнь без экстремизма».

У меня цензурных слов буквально нет и волосы на голове шевелятся. Практически ничего из этих разговоров, может быть, кроме здоровья, не про образование и не про воспитание.

Я, честно, не знаю, как другие родители к этому относятся — страшновато подобные темы обсуждать даже в личном разговоре, не то что в родительском чате. Но мы в семье решили, по возможности, устраивать тихий саботаж.

Будем стараться записывать сына на все приемы врачей, к логопеду и психологу именно на утро в день «информационного часа» или встреч с инспекторами по делам несовершеннолетних, МЧСовцами и кто там еще по школам ходит.

Потому что если это никак не пресечь — мне страшно, что люди, называющие себя учителями, вложат в голову моему сыну и вообще всех наших детей.

«Дело вообще не в знаниях, а в грубом подхалимстве»

— Моя племянница Саша учится в 11 классе, — говорит минчанка Валерия. — В довольно престижной, по отзывам, гимназии. Она занимается спортом и часто выступает в том числе за школу, в ответ ей часто шли навстречу и не перегружали заданиями по тем предметам, которые не очень хорошо идут.

Не то, чтобы натягивали отметки, но давали возможность доработать и улучшить итоговый балл. По предварительным прикидкам, у нее может даже выйти серебряная медаль, если поднапрячься.

Сашка и напрягалась изо всех сил. Сестра, хоть в силу обстоятельств воспитывает ее одна, нанимала репетиторов по некоторым предметам.

Но к концу прошлого года мы стали замечать, что отношение меняется: во главу угла вышло «патриотическое воспитание», а не учеба.

Физико-математический профиль теперь не так важен, как пропуск классного часа или допризывная подготовка. В классах обновили портреты Лукашенко и государственные флажки (угадайте, за чей счет), поездки и экскурсии предлагаются только на Линию Сталина, в музей ВОВ, в Хатынь и так далее.

Самое показательное — новый предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории» и «Обществоведение», где всячески восхваляются достижения государства и традиционные ценности.

У племянницы не очень хорошо дела с такими дисциплинами, она и вызвалась подготовить доклад по обществоведению. Мама помогла, сделали целую яркую и красивую презентацию — а учитель поставила «восьмерку», вроде как хорошо, но не слишком.

У подростков обостренное чувство несправедливости, и Саша подошла с вопросами, что не так. А ей в ответ заявили, что не видно глубокого понимания современного контекста, роли государства в жизни общества, мол, недотягивает до высших баллов.

В то же время гораздо более слабый доклад одноклассника оценили на «десятку». А после второго такого случая мы сравнили темы, тексты, ничего не понимали — и вдруг как поняли! Дело, оказывается, в том, что племянница не процитировала Лукашенко в своей работе. А оба отличника — дали цитаты крупным шрифтом.

Проверили гипотезу, и в одном из устных ответов племяшка ввернула оборот, мол, «как говорил глава государства…». Ей тут же поставили 10.

Ее это очень ранило — что дело вообще не в знаниях, а в грубом подхалимстве. Сказала, что наплевать на то, будет медаль или нет, и что теперь учителем она точно быть не хочет. Пока сомневается, куда поступать, но скорее всего, в Россию (учебу в Европе сестра не потянет), чтобы не «попасть» с распределением.

Учительницу в эти планы мы, конечно, не посвящаем — в прошлом году одна наивная и мечтательная девушка поделилась, что хотела бы учиться в колледже искусств в Италии, так ее «песочили» перед всем классом.

«Тихо жалею тех коллег, кто пришел работать по призванию»

Светлана Геннадьевна работала школьной учительницей «еще в той Беларуси», с десяток лет на пенсии. Говорит, что в сложившейся ситуации сочувствует всем сторонам: и учащимся, и педагогам.

— Но педагогам все-таки чуточку больше, — добавляет она. — Потому что они максимально зависимы от системы, за любые «гениальные» идеи и сырые реформы сверху им прилетает как от родителей, так и от непосредственного руководства и всяческих контролеров.

Помните, как в 2017 году переносили время уроков, потому что один известный папа известного школьника внес рацпредложение? А как спустя пару лет накинулись на учебники по математике и по биологии?

Учителя во всех случаях оказывались крайними и тихо молились, чтобы поскорее уже Лукашенко-младший школу окончил. Теперь отдувается высшее образование.

Внешкольных дел, огромного объема бумажной работы и распоряжений, нередко противоречивых, жалоб, требований «найти подход» всегда хватало. Но за последние годы государство еще больше вгрызлось в школу. Часы и факультативы патриотического воспитания, военные классы, борьба с гаджетами, — читая новости, я тихо жалею тех коллег, кто пришел работать по призванию.

Мне сложно сказать, что с этим делать. Может быть, включить режим самосохранения, отбывать обязаловку и продолжать все-таки учить детей. И было бы здорово сотрудничать с родителями, а не искать крайних в этом процессе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com