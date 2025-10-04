закрыть
Atlantic Council: Украина учит НАТО защищаться от российских дронов

  • 4.10.2025, 14:13
Atlantic Council: Украина учит НАТО защищаться от российских дронов

Украинский опыт меняет правила войны и помогает Европе.

Украина превращается в сверхдержаву дронов и учит НАТО защищаться от гибридной войны России, пишет Atlantic Council.

Недавние вторжения российских беспилотников по всей Европе подчеркнули растущую роль Украины как лидера в использовании дронов в войне. Страны, среди которых Дания и Польша, начали совместные учебные программы с украинскими инструкторами, стремясь перенять опыт Киева в противодействии беспилотникам.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина сегодня является «единственным экспертом в мире по борьбе с дронами», а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте добавил, что обмен знаниями с Киевом является «очень важным» для коллективной безопасности Европы.

Украина активно использует беспилотники как на фронте, создавая так называемую «Стену дронов», так и для операций внутри России, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам, что привело к дефициту топлива в отдельных регионах.

Инновационное применение морских дронов изменило баланс сил в Черном море: украинские беспилотники прорвали российскую блокаду, заставив корабли РФ отойти в безопасные порты, а некоторые дроны были даже оборудованы зенитными ракетами для борьбы с вертолетами.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что инновации и технологии беспилотников остаются ключевыми для противостояния российской агрессии.

«Украина компенсирует относительную нехватку ресурсов, внедряя военные инновации», - отметил он.

Многие страны НАТО уже начали сотрудничать с Украиной: Великобритания готовит массовое производство беспилотников-перехватчиков, а Румыния планирует совместное производство для внутреннего использования и экспорта союзникам. Украинская делегация на этой неделе ведет переговоры с США по обмену боевым опытом и технологиями.

Аналитики констатируют, что вторжение России стало первой в мире войной с полномасштабным применением дронов, а уникальный опыт Украины делает ее ключевым партнером НАТО и незаменимым союзником в защите Европы от современных угроз.

