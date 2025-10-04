закрыть
4 октября 2025, суббота, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси открыли памятник креветке

1
  • 4.10.2025, 14:27
  • 2,064
В Беларуси открыли памятник креветке

Но не той, которая стала героем мемов.

Памятник белорусской пресноводной креветке открыли 4 октября в Белозерске. На церемонии присутствовали заместитель премьер-министра Юрий Шулейко и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, пишет «Зеркало».

Как сообщает телеграм-канал Брестского облисполкома, идея увековечить креветку принадлежит жителю города Артему Бору. Он же ее и воплотил.

Как в Брестской области появились креветки

Пресноводная креветка водится в озере Белом, которое было запроектировано в 1961 году как водоем-охладитель Березовской ГРЭС. После запуска температура воды стала расти, это привело к исчезновению раков. Поскольку ниша освободилась, ее и решили заполнить теплолюбивым видом, а именно креветкой из китайской реки Янцзы, рассказывал в 2022 году профессор кафедры общей биологии и ботаники БГПУ им. М. Танка, доктор биологических наук Виктор Кулеш.

По его словам, в 1982 году в БССР разработали биологическое обоснование, чтобы заселить в озеро у Березовской ГРЭС полторы тысячи креветок. Популяция бурно росла и достигла промысловых масштабов уже за первые несколько сезонов, расселившись по всей экосистеме — озеру, каналам, прудам местного рыбхоза.

А недавно в Ляховичском районе была открыта креветочная экоферма.

А что за мем

Мем про белорусскую креветку возник после того как в 2014 году Россия попала под европейские санкции и лишилась возможности импортировать в том числе и морепродукты. Главным поставщиком для страны-соседки стала Беларусь. Нашу страну тогда обвиняли в реэкспорте товаров европейского происхождения — это когда под видом собственной продукции поставляется ранее ввезенный из других стран товар.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина