В Беларуси открыли памятник креветке

В Беларуси открыли памятник креветке1
- 4.10.2025, 14:27
Но не той, которая стала героем мемов.
Памятник белорусской пресноводной креветке открыли 4 октября в Белозерске. На церемонии присутствовали заместитель премьер-министра Юрий Шулейко и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, пишет «Зеркало».
Как сообщает телеграм-канал Брестского облисполкома, идея увековечить креветку принадлежит жителю города Артему Бору. Он же ее и воплотил.
Как в Брестской области появились креветки
Пресноводная креветка водится в озере Белом, которое было запроектировано в 1961 году как водоем-охладитель Березовской ГРЭС. После запуска температура воды стала расти, это привело к исчезновению раков. Поскольку ниша освободилась, ее и решили заполнить теплолюбивым видом, а именно креветкой из китайской реки Янцзы, рассказывал в 2022 году профессор кафедры общей биологии и ботаники БГПУ им. М. Танка, доктор биологических наук Виктор Кулеш.
По его словам, в 1982 году в БССР разработали биологическое обоснование, чтобы заселить в озеро у Березовской ГРЭС полторы тысячи креветок. Популяция бурно росла и достигла промысловых масштабов уже за первые несколько сезонов, расселившись по всей экосистеме — озеру, каналам, прудам местного рыбхоза.
А недавно в Ляховичском районе была открыта креветочная экоферма.
А что за мем
Мем про белорусскую креветку возник после того как в 2014 году Россия попала под европейские санкции и лишилась возможности импортировать в том числе и морепродукты. Главным поставщиком для страны-соседки стала Беларусь. Нашу страну тогда обвиняли в реэкспорте товаров европейского происхождения — это когда под видом собственной продукции поставляется ранее ввезенный из других стран товар.