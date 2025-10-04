В Беларуси открыли памятник креветке 1 4.10.2025, 14:27

2,064

Но не той, которая стала героем мемов.

Памятник белорусской пресноводной креветке открыли 4 октября в Белозерске. На церемонии присутствовали заместитель премьер-министра Юрий Шулейко и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, пишет «Зеркало».

Как сообщает телеграм-канал Брестского облисполкома, идея увековечить креветку принадлежит жителю города Артему Бору. Он же ее и воплотил.

Как в Брестской области появились креветки

Пресноводная креветка водится в озере Белом, которое было запроектировано в 1961 году как водоем-охладитель Березовской ГРЭС. После запуска температура воды стала расти, это привело к исчезновению раков. Поскольку ниша освободилась, ее и решили заполнить теплолюбивым видом, а именно креветкой из китайской реки Янцзы, рассказывал в 2022 году профессор кафедры общей биологии и ботаники БГПУ им. М. Танка, доктор биологических наук Виктор Кулеш.

По его словам, в 1982 году в БССР разработали биологическое обоснование, чтобы заселить в озеро у Березовской ГРЭС полторы тысячи креветок. Популяция бурно росла и достигла промысловых масштабов уже за первые несколько сезонов, расселившись по всей экосистеме — озеру, каналам, прудам местного рыбхоза.

А недавно в Ляховичском районе была открыта креветочная экоферма.

А что за мем

Мем про белорусскую креветку возник после того как в 2014 году Россия попала под европейские санкции и лишилась возможности импортировать в том числе и морепродукты. Главным поставщиком для страны-соседки стала Беларусь. Нашу страну тогда обвиняли в реэкспорте товаров европейского происхождения — это когда под видом собственной продукции поставляется ранее ввезенный из других стран товар.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com