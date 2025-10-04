ВМС Украины: Начался новый этап войны 4.10.2025, 14:37

2,756

На фронте произошли изменения в тактике и логистике.

Из-за изменения погоды на фронте осложнилась обстановка

Армия меняет тактику ведения боевых действий

На фронте ощущается нехватка личного состава

На фронте начался новый этап войны из-за изменения погоды. На поле боя образовались другие условия из-за холода, дождя и грязи. Об этом Новости.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, погодные условия затрудняют передвижение и боевые действия, заставляя армию менять тактику. В то же время, из-за многолетнего опыта, для ВСУ такие изменения являются рутиной.

Какие проблемы возникли у Сил обороны на фронте

Хотя техническая подготовка проходит без проблем, на фронте сейчас ощущается нехватка личного состава.

«Людей не хватает. Это самый ценный и самый сложный ресурс, потому что это подготовка, это опыт, за который заплачено кровью. Новички тоже платят высокую цену. Поэтому этот ресурс всегда будет в дефиците», - подчеркнул Плетенчук.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com