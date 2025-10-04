закрыть
ВМС Украины: Начался новый этап войны

  • 4.10.2025, 14:37
  • 2,756
ВМС Украины: Начался новый этап войны

На фронте произошли изменения в тактике и логистике.

Из-за изменения погоды на фронте осложнилась обстановка

Армия меняет тактику ведения боевых действий

На фронте ощущается нехватка личного состава

На фронте начался новый этап войны из-за изменения погоды. На поле боя образовались другие условия из-за холода, дождя и грязи. Об этом Новости.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, погодные условия затрудняют передвижение и боевые действия, заставляя армию менять тактику. В то же время, из-за многолетнего опыта, для ВСУ такие изменения являются рутиной.

Какие проблемы возникли у Сил обороны на фронте

Хотя техническая подготовка проходит без проблем, на фронте сейчас ощущается нехватка личного состава.

«Людей не хватает. Это самый ценный и самый сложный ресурс, потому что это подготовка, это опыт, за который заплачено кровью. Новички тоже платят высокую цену. Поэтому этот ресурс всегда будет в дефиците», - подчеркнул Плетенчук.

