ВМС Украины: Начался новый этап войны
- 4.10.2025, 14:37
На фронте произошли изменения в тактике и логистике.
Из-за изменения погоды на фронте осложнилась обстановка
Армия меняет тактику ведения боевых действий
На фронте ощущается нехватка личного состава
На фронте начался новый этап войны из-за изменения погоды. На поле боя образовались другие условия из-за холода, дождя и грязи. Об этом Новости.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
По его словам, погодные условия затрудняют передвижение и боевые действия, заставляя армию менять тактику. В то же время, из-за многолетнего опыта, для ВСУ такие изменения являются рутиной.
Какие проблемы возникли у Сил обороны на фронте
Хотя техническая подготовка проходит без проблем, на фронте сейчас ощущается нехватка личного состава.
«Людей не хватает. Это самый ценный и самый сложный ресурс, потому что это подготовка, это опыт, за который заплачено кровью. Новички тоже платят высокую цену. Поэтому этот ресурс всегда будет в дефиците», - подчеркнул Плетенчук.