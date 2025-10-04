Водителю автобуса в Минске стало плохо за рулем и он врезался в бетонный забор 2 4.10.2025, 14:47

1,800

ДТП попало на видео.

В Минске на проспекте Дзержинского произошло ДТП — автобус «МАЗ» выехал на тротуар, а затем врезался в бетонный забор. Подробности сообщила столичная ГАИ.

«Сегодня 48-летний водитель автобуса «МАЗ», двигаясь по проспекту Дзержинского, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на бетонный забор. Предположительно, мужчине стало плохо во время движения», — говорится в сообщении.

Водителя доставили в учреждение здравоохранения для обследования. По предварительной информации, пассажиры автобуса не пострадали.

