Российский пропагандист признал неудобную для Путина правду 1 4.10.2025, 14:55

3,136

Это разрушает нарративы Кремля.

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на показательный эпизод из российской пропагандистской среды, пишет «Диалог.UA».

В своем Telegram-канале он привел цитату одного из Z-ников, который открыто жалуется на равнодушие россиян к развязанной Путиным войне против Украины.

По словам Казанского, подобная реакция неудивительна: даже внутри самой России многие понимают, что война является преступной и позорной. Поэтому участвовать в ней или поддерживать ее публично для большинства – стыдно.

Он отметил, что если бы речь шла о справедливой и оборонительной войне, общественное восприятие было бы совершенно иным.

Сам Z-пропагандист в своем канале «Пионер запаса» пишет о том, что «день за днем несутся потери среди мирного населения и военных», а гражданские на четвертый год так называемой «СВО» остаются безучастными.

Он жалуется, что около 80% россиян продолжают жить обычной жизнью – ходят по магазинам, строят планы на будущее и отдыхают в кафе, будто никакой войны не существует.

По мнению Казанского, такие признания еще раз подтверждают: российское общество не воспринимает навязанную Кремлем войну как свою.

Большинство предпочитает дистанцироваться, а пафосные призывы путинских пропагандистов объединяться и «работать руками и головой» остаются без отклика.

Фактически, даже сторонники войны признают, что Россия ведет ее без массовой поддержки населения. Это делает пропагандистскую машину уязвимой, а заявления о «народном единстве» – пустыми словами.

