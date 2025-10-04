закрыть
4 октября 2025, суббота, 15:44
Россия начала разбирать грузовые Boeing, чтобы ремонтировать гражданские самолеты

  • 4.10.2025, 15:26
К 2026 году авиапарк РФ может сократиться более чем вдвое

«Аэрофлот» получил самолеты «Волга-Днепр» на запчасти

Восемь Boeing уйдут на комплектующие для дочерних компаний из-за дефицита запчастей и санкций.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

«Российские грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и «Аэрофлот» заключили соглашение о передаче последней восьми самолетов «Boeing». Эти воздушные суда будут использованы как доноры запчастей для поддержания технического состояния и продолжения эксплуатации имеющихся в авиапарке перевозчика самолетов», - говорится в сообщении.

По контракту шесть Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 передадут в финансовый лизинг дочерним компаниям «Аэрофлота» - авиакомпаниям «Победа» и «Россия». Сумма сделки составляет около 130 млн долларов США и финансируется средствами Фонда национального благосостояния РФ.

На начало 2022 года в эксплуатации России было около 1 500-1 800 гражданских самолетов западного производства. Сегодня эта цифра уменьшилась в разы из-за международных санкций, закрывших доступ к иностранным самолетам и запасным частям.

Вследствие этого авиаперевозчики РФ вынуждены:

ставить самолеты «на землю»;

закупать запчасти по неофициальным схемам, без гарантии качества и безопасности;

разукомплектовывать исправные самолеты для временного ремонта других бордов.

Контракт между «Волга-Днепр» и «Аэрофлотом» стал первым на российском рынке, когда пассажирская авиакомпания получает грузовые самолеты исключительно для разбора на комплектующие.

«В среднесрочной перспективе это приведет к сокращению авиапарка, росту стоимости перевозок и дальнейшей деградации российской гражданской авиации. При сохранении нынешних условий к 2026 году авиапарк России может сократиться более чем вдвое», отметили в разведке.

