Водителя с «мистическими» белорусскими номерами, которого видели в Москве, нашли

  • 4.10.2025, 15:29
Иллюстрационное фото

Что ему грозит?

Недавно в TikTok опубликовали видео, как по Москве ездит автомобиль с госномером, напоминающим белорусский. Особое внимание пользователей привлек код региона «9». Владельца «мистического» транспортного средства нашли российские инспекторы, сообщает телеканал ОНТ.

Автомобиль на «мистических» номерах заметили сотрудники российской Госавтоинспекции и остановили его на Ярославском шоссе в Москве.

За рулем находился житель этого города 1972 года рождения. Теперь ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года.

На водителя составили протоколы об административных правонарушениях, а также изъяли фальшивые номера. Ранее на них уже обращали внимание в МВД Беларуси и поясняли, что в нашей стране «не выдаются регистрационные знаки транспортных средств с кодом региона «9».

Напомним, видео с необычными номерами, мимикрирующими под беларусские, появилось в TikTok буквально пару дней назад.

— Это законно? Машина с какими-то мистическими белорусскими номерами едет по центру Москвы. Что за новый уровень тюнинга? — задавался вопросом автор ролика.

К слову, в Беларуси за подделку регистрационных знаков автомобиля завели бы уголовное дело по ст. 381 Уголовного кодекса. Наказание — штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

