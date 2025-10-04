Водителя с «мистическими» белорусскими номерами, которого видели в Москве, нашли
Что ему грозит?
Недавно в TikTok опубликовали видео, как по Москве ездит автомобиль с госномером, напоминающим белорусский. Особое внимание пользователей привлек код региона «9». Владельца «мистического» транспортного средства нашли российские инспекторы, сообщает телеканал ОНТ.
Автомобиль на «мистических» номерах заметили сотрудники российской Госавтоинспекции и остановили его на Ярославском шоссе в Москве.
За рулем находился житель этого города 1972 года рождения. Теперь ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года.
На водителя составили протоколы об административных правонарушениях, а также изъяли фальшивые номера. Ранее на них уже обращали внимание в МВД Беларуси и поясняли, что в нашей стране «не выдаются регистрационные знаки транспортных средств с кодом региона «9».
Напомним, видео с необычными номерами, мимикрирующими под беларусские, появилось в TikTok буквально пару дней назад.
— Это законно? Машина с какими-то мистическими белорусскими номерами едет по центру Москвы. Что за новый уровень тюнинга? — задавался вопросом автор ролика.
К слову, в Беларуси за подделку регистрационных знаков автомобиля завели бы уголовное дело по ст. 381 Уголовного кодекса. Наказание — штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.