Кремль потребляет больше, чем может себе позволить
- 4.10.2025, 15:32
Теперь за войну еще больше будет платить российский бизнес и население.
Министерство финансов России представило проект бюджета на 2026 год, предусматривающий повышение налогов для юридических и физических лиц для продолжения финансирования войны в Украине, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
Согласно документу, расходы на оборону останутся практически без изменений и будут покрываться за счет увеличенных налоговых поступлений.
Ключевым предложением стало повышение ставки НДС с 20% до 22%. Также планируется введение нового 5%-ного сбора на азартные игры. Проект бюджета еще должен быть одобрен Госдумой.
Министр финансов России заявил, что повышение налогов предпочтительнее увеличения заимствований, так как рост государственного долга ускоряет инфляцию и повышает ключевую ставку. Налоговые поступления дают Центробанку возможность смягчать денежно-кредитную политику, что важно для инвестиционного и экономического роста.
При этом Минфин заверил, что рост цен будет «умеренным и ограниченным», а сниженная ставка НДС 10% сохранится на основные товары — хлеб, молочные продукты, мясо, лекарства и товары для детей.
Эксперты отмечают, что налоговые инициативы фактически превращают НДС в «военный налог», а экономика страны движется в режим низкой динамики: государство потребляет больше, чем может себе позволить, военно-промышленный комплекс работает на пределе, а гражданское производство страдает из-за повышенных налогов и снижения спроса.
Прогноз роста ВВП России в 2026 году пересмотрен до 0,5%, что значительно ниже предыдущих оценок. Высокие налоги подтверждают, что Кремль готовится к долгосрочному финансированию войны за счет населения.