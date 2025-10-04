закрыть
4 октября 2025, суббота, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джордж Клуни заявил, что хочет оставаться «настоящим мужчиной»

4
  • 4.10.2025, 15:40
Джордж Клуни заявил, что хочет оставаться «настоящим мужчиной»

Актер научился этому у своего кумира.

Голливудский актер Джордж Клуни, известный своей харизмой и ролями в таких фильмах, как «Одиннадцать друзей Оушена» и «Сириана», признался, что его кумиром на протяжении всей карьеры был Спенсер Трейси — легенда «золотого века» Голливуда, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Клуни отметил, что восхищается Трейси не только как актером, но и как человеком. По его словам, узнав, что Трейси никогда не пользовался гримом, он сам решил отказаться от макияжа в кино и до сих пор следует этому принципу. Актер подчеркнул, что такие детали помогают ему оставаться «настоящим мужчиной», сохраняя простоту и самостоятельность.

Спенсер Трейси стал звездой классического Голливуда, сыграв в культовых фильмах «Суд в Нюрнберге», «Угадай, кто придет к обеду» и «Плохой день в Блэк-Роке». Он дважды получал «Оскар» за лучшую мужскую роль — в 1938 и 1939 годах. Его стиль игры и естественное обаяние стали ориентиром для многих поколений актеров, от Дензела Вашингтона до Тома Хэнкса.

Хотя любимым фильмом Клуни является не работа Трейси, а картина «Сеть» 1976 года, он признает, что именно влияние Трейси во многом сформировало его собственную манеру игры. «Без него я, возможно, был бы совсем другим актером», — признается Клуни.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина