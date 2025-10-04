Джордж Клуни заявил, что хочет оставаться «настоящим мужчиной»4
- 4.10.2025, 15:40
Актер научился этому у своего кумира.
Голливудский актер Джордж Клуни, известный своей харизмой и ролями в таких фильмах, как «Одиннадцать друзей Оушена» и «Сириана», признался, что его кумиром на протяжении всей карьеры был Спенсер Трейси — легенда «золотого века» Голливуда, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Клуни отметил, что восхищается Трейси не только как актером, но и как человеком. По его словам, узнав, что Трейси никогда не пользовался гримом, он сам решил отказаться от макияжа в кино и до сих пор следует этому принципу. Актер подчеркнул, что такие детали помогают ему оставаться «настоящим мужчиной», сохраняя простоту и самостоятельность.
Спенсер Трейси стал звездой классического Голливуда, сыграв в культовых фильмах «Суд в Нюрнберге», «Угадай, кто придет к обеду» и «Плохой день в Блэк-Роке». Он дважды получал «Оскар» за лучшую мужскую роль — в 1938 и 1939 годах. Его стиль игры и естественное обаяние стали ориентиром для многих поколений актеров, от Дензела Вашингтона до Тома Хэнкса.
Хотя любимым фильмом Клуни является не работа Трейси, а картина «Сеть» 1976 года, он признает, что именно влияние Трейси во многом сформировало его собственную манеру игры. «Без него я, возможно, был бы совсем другим актером», — признается Клуни.