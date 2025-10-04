Белорусские службы позволили пересечь границу сильно пьяному водителю тягача 2 4.10.2025, 16:00

Его задержали на литовской стороне.

Сильно пьяного водителя грузовика с пшеницей для производства пива, ехавшего со стороны Беларуси, задержали в пункте пропуска Мядининкай, сообщила 4 октября Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы.

По информации ведомства, это произошло 2 октября. Когда водитель тягача MAN с полуприцепом — 56-летний гражданин Молдовы — предъявил документы, у пограничников возникли подозрения, что он нетрезвый: «От него исходил сильный запах алкоголя, речь была невнятной, движения — некоординированными».

Мужчину проверили с помощью алкотестера. Прибор показал тяжелую степень опьянения — 2,58 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе (соответствует 2,58 г чистого алкоголя на литр крови). СОГГ отметила, что «в Литве за такое состояние предусмотрена уголовная ответственность».

«Сильно пьяного водителя грузовика до въезда в Литву должны были проверять белорусские пограничники в пункте пропуска Каменный Лог, расположенном перед Мядининкайским КПП», — обратила внимание СОГГ.

Сообщается, что водителя и транспорт передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com