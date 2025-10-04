закрыть
4 октября 2025, суббота
  • 4.10.2025, 16:00
Белорусские службы позволили пересечь границу сильно пьяному водителю тягача

Его задержали на литовской стороне.

Сильно пьяного водителя грузовика с пшеницей для производства пива, ехавшего со стороны Беларуси, задержали в пункте пропуска Мядининкай, сообщила 4 октября Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы.

По информации ведомства, это произошло 2 октября. Когда водитель тягача MAN с полуприцепом — 56-летний гражданин Молдовы — предъявил документы, у пограничников возникли подозрения, что он нетрезвый: «От него исходил сильный запах алкоголя, речь была невнятной, движения — некоординированными».

Мужчину проверили с помощью алкотестера. Прибор показал тяжелую степень опьянения — 2,58 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе (соответствует 2,58 г чистого алкоголя на литр крови). СОГГ отметила, что «в Литве за такое состояние предусмотрена уголовная ответственность».

«Сильно пьяного водителя грузовика до въезда в Литву должны были проверять белорусские пограничники в пункте пропуска Каменный Лог, расположенном перед Мядининкайским КПП», — обратила внимание СОГГ.

Сообщается, что водителя и транспорт передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

