Путин отличился очень странным поведением на публике

10
  • 4.10.2025, 16:10
  • 7,294
Путин отличился очень странным поведением на публике

Видеофакт.

На одном из опубликованных в сети видео Путин рассказывает, что он не чувствует себя императором, как большинство считает. Более того, и императорских наклонностей в своей политике или поведении не видит. Он назвал себя «народным избранником».

«Александр Первый был императором, а я избранный народный президент», — сказал Путин.

Telegraf заметил, что сбежавший президент Украины Виктор Янукович во время инаугурации сказал похожие слова. Такое совпадение выглядит странным.

Более того, во время заявления Путина об императоре было довольно сильно заметно его нервозность. Руки хозяина Кремля словно немного тряслись и постоянно меняли положение. А это несмотря на то, что в левой руке он зажал ручку, складывалось впечатление, будто Путин вот-вот ее сломает.

Интересно, что в свое время Янукович сломал ручку во время одного из торжественных обращений к украинцам. Произошел курьез, когда он извинялся перед народом. При этом достаточно много каналов вырезали этот момент из записи.

