Украинская разведка: Авиация РФ на грани коллапса1
- 4.10.2025, 16:15
Флот может уменьшиться вдвое.
К 2026 году гражданский авиапарк России может уменьшиться более чем вдвое из-за хронического дефицита запчастей, вызванного международными санкциями, сообщает Служба внешней разведки Украины.
Об этом свидетельствует недавнее соглашение между грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр» и «Аэрофлотом». Согласно документам, «Аэрофлот» получит восемь самолетов Boeing исключительно для разбора на запчасти, чтобы поддерживать техническое состояние и продолжить эксплуатацию своего действующего флота
По контракту шесть грузовых Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 передадут в финансовый лизинг дочерним авиакомпаниям «Аэрофлота» - «Победа» и «Россия». Стоимость сделки оценивается в около 130 млн долларов, а финансирование обеспечит Фонд национального благосостояния РФ.
В начале 2022 года в России эксплуатировалось примерно 1 500-1 800 гражданских самолетов западного производства, однако из-за международных санкций это количество существенно сократилось.
Запрет на поставки новых самолетов и оригинальных комплектующих вынуждает перевозчиков снимать часть бортов с рейсов, покупать запчасти через «серые» схемы или разбирать исправные самолеты для ремонта других.
Договоренность между «Волга-Днепр» и «Аэрофлотом» стала первым случаем в РФ, когда пассажирский перевозчик получает грузовые самолеты исключительно для разбора на детали.
В перспективе это приведет к дальнейшему сокращению авиапарка, подорожанию билетов и упадку гражданской авиации. По оценкам разведки, если санкционное давление сохранится, к 2026 году количество самолетов в России может уменьшиться более чем вдвое.