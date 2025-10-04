закрыть
Беларусь накроют малоактивные фронтальные разделы

  • 4.10.2025, 16:27
Беларусь накроют малоактивные фронтальные разделы

Это скажется на погоде в стране.

5 октября погоду будут определять малоактивные фронтальные разделы. Ожидается облачно с прояснениями, сообщил Белгидромет.

На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +10..+16°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем интенсивно расти.

6-7 октября погодные условия будут определять неустойчивые воздушные массы. Ожидается облачно с прояснениями. 6 октября местами по республике кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами по западу порывистый.

Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +10..+15°С. 7 октября местами по республике кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +10..+15°С

