В центре Тбилиси собирается многотысячный протест

В центре Тбилиси собирается многотысячный протест1
- 4.10.2025, 16:38
Жители регионов Грузии организованными колоннами автомобилей также прибыли в столицу для участия.
В центре столицы Грузии параллельно с местными выборами собирается большая антиправительственная акция протеста, сообщают «Новости-Грузия».
Колонны протестующих, представляющие различные социальные группы, движутся к площади Свободы, где установлена сцена. Прилегающий к парламенту проспект Руставели и соседние улицы перекрыты.
Протестующие несут национальные флаги, плакаты с антиправительственными лозунгами, фотографии заключенных оппозиционных активистов, политиков и журналистов, время от времени скандируют «Революция». Можно увидеть также флаги ЕС и США.
Основным организатором заявлен оперный певец Паата Бурчуладзе. Кроме него, в оргкомитете акции оппозиционных партий «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», бывший заместитель начальника Генштаба Грузии, полковник Лаша Беридзе. В целом соорганизаторами выступили восемь оппозиционных политсил.
Во дворе парламента с раннего утра дежурит спецназ, в правительственном квартале были замечены проблемы с мобильной связью.