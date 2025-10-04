закрыть
В центре Тбилиси собирается многотысячный протест

1
  • 4.10.2025, 16:38
  • 2,394
Жители регионов Грузии организованными колоннами автомобилей также прибыли в столицу для участия.

В центре столицы Грузии параллельно с местными выборами собирается большая антиправительственная акция протеста, сообщают «Новости-Грузия».

Колонны протестующих, представляющие различные социальные группы, движутся к площади Свободы, где установлена сцена. Прилегающий к парламенту проспект Руставели и соседние улицы перекрыты.

Протестующие несут национальные флаги, плакаты с антиправительственными лозунгами, фотографии заключенных оппозиционных активистов, политиков и журналистов, время от времени скандируют «Революция». Можно увидеть также флаги ЕС и США.

Жители регионов Грузии организованными колоннами автомобилей также прибыли в Тбилиси для участия.

Основным организатором заявлен оперный певец Паата Бурчуладзе. Кроме него, в оргкомитете акции оппозиционных партий «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», бывший заместитель начальника Генштаба Грузии, полковник Лаша Беридзе. В целом соорганизаторами выступили восемь оппозиционных политсил.

Во дворе парламента с раннего утра дежурит спецназ, в правительственном квартале были замечены проблемы с мобильной связью.

