4 октября 2025, суббота
«В голову Лукашенко приходят только сумасшедшие идеи»

  4.10.2025
«В голову Лукашенко приходят только сумасшедшие идеи»

Белорусы жестко высказались о решениях диктатора.

В Беларуси падеж скота достиг исторических рекордов. Но, оказывается, куры в Беларуси тоже вымирают из-за неистребимой тяги белорусских властей к гигантомании.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко высказались об этом. Приводим некоторые из них:

«Кто-нибудь видел, как содержатся в цехах куры? Я видел. Запихивают их так плотно, пошевелиться не могут, как сельди в банке. Ужас. Садизм в лукаморье процветает давно, при поддержке работников и начальников. Бить надо в колокола, что творится при фашистской хунте».

«Добивают некогда прибыльное сельское хозяйство страны».

«Вся эта лукашенковская сельскохозяйственная модель - это бездонная пропасть, в которую Лукашенко вбрасывает миллиарды своих рублей-фантиков, обирая бюджет Беларуси».

«Надеюсь, что трупы кур заморожены и отправлены в Россию по 1-й категории?»

«Если коров перестали пускать на поля травку щипать и поставили в стойла (бетонные тюрьмы), да пичкают гормонами, чтобы молоко лучше отдавали, то чего вы хотите? Еще и деревни сносят с лица Земли».

«В голову Лукашенко приходят только сумасшедшие идеи».

