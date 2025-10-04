«В голову Лукашенко приходят только сумасшедшие идеи»1
Белорусы жестко высказались о решениях диктатора.
В Беларуси падеж скота достиг исторических рекордов. Но, оказывается, куры в Беларуси тоже вымирают из-за неистребимой тяги белорусских властей к гигантомании.
«Кто-нибудь видел, как содержатся в цехах куры? Я видел. Запихивают их так плотно, пошевелиться не могут, как сельди в банке. Ужас. Садизм в лукаморье процветает давно, при поддержке работников и начальников. Бить надо в колокола, что творится при фашистской хунте».
«Добивают некогда прибыльное сельское хозяйство страны».
«Вся эта лукашенковская сельскохозяйственная модель - это бездонная пропасть, в которую Лукашенко вбрасывает миллиарды своих рублей-фантиков, обирая бюджет Беларуси».
«Надеюсь, что трупы кур заморожены и отправлены в Россию по 1-й категории?»
«Если коров перестали пускать на поля травку щипать и поставили в стойла (бетонные тюрьмы), да пичкают гормонами, чтобы молоко лучше отдавали, то чего вы хотите? Еще и деревни сносят с лица Земли».
«В голову Лукашенко приходят только сумасшедшие идеи».