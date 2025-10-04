Ученые нашли загадочное существо в шотландской деревне 4.10.2025, 16:54

Находка может пролить свет на юрский период.

На шотландском острове Скай был обнаружен скелет загадочной юрской рептилии возрастом 160 миллионов лет. Ученые были озадачены тем, что существо обладало зубами, похожими на змеиные, а ее тело напоминало тело рептилии.

Окаменелость получила название Breugnathair elgolensis и стала одной из древнейших относительно полных окаменелостей ящериц, помогающих ученым лучше понять происхождение змей в юрский период, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Breugnathair elgolensis в переводе означает «ложная змея Элгола», в честь запутанной анатомии существа и района Элгол на юге острова Скай, где была найдена окаменелость. Исследователи отмечают, что образец достигал всего около 41 сантиметра в длину, что делало его одной из крупнейших ящериц в своей экосистеме.

Внимание ученых привлекло то, что загадочная ящерица имела крючковатые зубы, похожие на змеиные – они, как считается, помогали ей охотиться 167 миллионов лет назад. Предполагается, что основу их рациона составляют более мелкие ящерицы, ранние млекопитающие и даже молодые динозавры, такие как небольшие травоядные гетеродонтозавриды и хищные птицеподобные паравианы.

«Ложные змеи Элгола» имели змеевидную челюсть и изогнутые зубы, как у современных питонов, однако их тела были короткими, с полностью сформированными конечностями, как у ящериц. У B. elgolensis также были черты, похожие на геккона, на некоторых костях, в том числе на задней части черепа. Ученые все е расшифровывают эволюционную историю, но ее открытие может изменить взгляд исследователей на раннюю эволюцию змей.

Отметим, что в настоящее время ученые имеют разрозненные представления об эволюции ранних ящериц и змей. Оба вида относятся к группе Squamata, которая появилась около 190 миллионов лет назад. Между представителями этой группы есть некоторые сходства, но ящерицы появились первыми и, как правило, имеют четыре конечности, в то время как змеи лишены конечностей.

Впервые окаменелость была обнаружена в 2015 году. По словам соавтора исследования Стига Уолша, старшего куратора отдела палеобиологии позвоночных в Национальных музеях Шотландии, с тех пор ученые потратили почти десять лет на подготовку и изучение образца, включая высокоэффективную рентгеновскую обработку и детальное компьютерное томографическое сканирование.

Команде удалось определить, что древня рептилия принадлежит к подгруппе Squamata, называемой Parviraptoridae, которая ранее была известна только по фрагментам других ископаемых. Хотя кости, похожие на змеиные, были найдены рядом с костями, похожими на геккона, некоторые ученые предполагали, что они принадлежали двум разным животным. Ранее считалось, что окаменелости принадлежат двум разным видам. Однако новое исследование подтверждает, что один вид действительно обладал обоими признаками.

