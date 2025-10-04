Украина получит мощное оружие от неочевидного союзника в Европе 4.10.2025, 17:04

1,284

Раскрыто содержание пакета.

Греция готовит крупный пакет помощи Украине: речь идет о десятках тяжелых артсистем и сотнях тысяч боеприпасов, которые должны значительно усилить возможности Киева, пишет dialog.ua со ссылкой Ef.Syn.

По плану Минобороны Греции, через территорию Чехии в Украину поступят 60 самоходных гаубиц M110A2 калибра 203 мм и примерно 150 тысяч снарядов к ним. Кроме того, в комплект поставки включены тысячи реактивных снарядов калибров 70 мм и 127 мм (тип Zuni).

Стоимость пакета превышает 199 млн евро. Все вооружение формально признано в Греции «неоперативно необходимым» (MEASE), то есть взято из запасов и списывается как устаревшее для собственных войск.

M110A2 – мощная, но устаревшая машина: один ее снаряд может весить более 100 кг, а дальность стрельбы при использовании реактивных снарядов HERA достигает до 30 км.

В комплект боеприпасов входят различные типы снарядов, включая M106, M650 HERA, M404 ICM и M509A1 DPICM. Последний содержит суббоеприпасы двойного назначения и заметно повышает разрушительную силу залпа против бронетехники и огневых точек.

Окончательное решение по передаче должна утвердить правительственная комиссия KYSEA под председательством премьер-министра Греции.

Военный истеблишмент утверждает, что экспорт не ослабит обороноспособность страны: взамен выделят деньги на модернизацию и пополнение арсеналов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com