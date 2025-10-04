закрыть
4 октября 2025, суббота, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что почем на минской Комаровке в первые выходные октября

  • 4.10.2025, 17:24
Что почем на минской Комаровке в первые выходные октября

Сезон мандаринов официально настал.

Белорусский киви, испанский мандарин, ранняя узбекская хурма, огромная перуанская голубика и сладкий китайский манго — главный столичный рынок встречает исключительным изобилием вкусного и полезного в первые выходные октября.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» приценилась к ассортименту и собрала съедобный «светофор» из подручных продуктов.

Начнем с яблок. Цены на них выше, нежели в прошлом сезоне, когда чек начинался от 2 рублей. Но и запредельным подорожание назвать сложно. Судите сами: килограмм от 4,9 до 18 рублей. Причем верхняя граница — это импортные сорта. Отечественные дороже 8 рублей не обнаружены. Груши стоят от 8 до 20 рублей, персики — от 7 до 30, нектарины — от 10 до 28. Сверкает нарядным боком ранняя осенняя хурма. Пока все больше сорта «свечка» — миниатюрные, вытянутой формы плоды — по 8-9 рублей за кило. Но встречаются и «ромашки» — эти по 15 рублей. Продавец на одном из прилавков решительно советует выбирать плоды помельче — они будут сладкие, а вот покрупнее могут слегка «вязать».

Сезон мандаринов официально настал и можно не ждать декабря. Оказывается, эти цитрусовые сейчас буквально самый сок. Цена вопроса от 5 до 26 рублей за кило. Есть мясистые испанские без косточки, есть сорт «беби» — миниатюрные и супер-сладкие, есть со вкусом манго — приехали из ЮАР. Типичную осеннюю ягоду — виноград — отпускают от 3,5 до 30 рублей. По верхней границе тот самый китайский «шайн мускат» — здоровенный, кисло-сладкий и без косточки. Хотя встречается и «кишмиш», который готов поспорить габаритами с восточным собратом. Сливы можно найти от 5 до 20 рублей за килограмм, гранат — от 9 до 40.

Многокосточковая ягода из Азербайджана светлее колером и дешевле, перуанский отличается насыщенным, почти бордовым цветом и высоким чеком. Инжир, традиционно, отвешивают поштучно — 4 рубля за единицу медовой сладости. Один плод перуанского манго обойдется в 40 рублей, а сладкого китайского — в восемь раз дешевле (можно найти и за 5 рублей).

Свежую клюкву продают по 12–15 рублей за кило, малину — от 20 до 45 рублей, голубику — от 23 до 120. Кстати, уже подвезли темно-синюю ягоду из Перу: она-то и стоит по верхней границе, но отличается исключительно роскошным размером. Стаканчик облепихи стоит от 5 до 7 рублей, актинидии — белорусский киви — по 15, столько же — ежевика. Желтая малина — по 10 рублей. Рядом на прилавке расположились внушительные шляпки подсолнуха, демонстрирующие роскошные ряды пузатых семечек. Любую можно унести за 10 рублей.

Потихоньку наступает время тыкв. Прилавки уверенно занимают мускатная и бутылочная, ими торгуют по 6-6,5 рублей за кило. А вот миниатюрные, которые чаще используют для декора, а не в пищу, дороже — по 20 рублей за кило. Одна штучка завешивает, как правило, на 4–7 рублей.

Картофель, свекла и морковь показывают завидное единодушие: от 99 копеек до 4 рублей за кило любого из перечисленных корнеплодов. Зелень — от 99 копеек до 15 рублей за 100 грамм. Занятный момент: перец чили сортов «халапеньо» и «табаско» взвешивают именно граммами по 2,5 и 3,5 рубля соответственно. А вот «Карабас-Барабас» измеряют в кило — по 10 рублей. Именно он, кстати, самый ядреный. Томаты можно найти от 2 до 15 рублей, столько же стоит сладкий перец. Огурцы по нижней границе от 3 рублей и до 15 — по верхней.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина