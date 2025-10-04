Что почем на минской Комаровке в первые выходные октября 4.10.2025, 17:24

Сезон мандаринов официально настал.

Белорусский киви, испанский мандарин, ранняя узбекская хурма, огромная перуанская голубика и сладкий китайский манго — главный столичный рынок встречает исключительным изобилием вкусного и полезного в первые выходные октября.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» приценилась к ассортименту и собрала съедобный «светофор» из подручных продуктов.

Начнем с яблок. Цены на них выше, нежели в прошлом сезоне, когда чек начинался от 2 рублей. Но и запредельным подорожание назвать сложно. Судите сами: килограмм от 4,9 до 18 рублей. Причем верхняя граница — это импортные сорта. Отечественные дороже 8 рублей не обнаружены. Груши стоят от 8 до 20 рублей, персики — от 7 до 30, нектарины — от 10 до 28. Сверкает нарядным боком ранняя осенняя хурма. Пока все больше сорта «свечка» — миниатюрные, вытянутой формы плоды — по 8-9 рублей за кило. Но встречаются и «ромашки» — эти по 15 рублей. Продавец на одном из прилавков решительно советует выбирать плоды помельче — они будут сладкие, а вот покрупнее могут слегка «вязать».

Сезон мандаринов официально настал и можно не ждать декабря. Оказывается, эти цитрусовые сейчас буквально самый сок. Цена вопроса от 5 до 26 рублей за кило. Есть мясистые испанские без косточки, есть сорт «беби» — миниатюрные и супер-сладкие, есть со вкусом манго — приехали из ЮАР. Типичную осеннюю ягоду — виноград — отпускают от 3,5 до 30 рублей. По верхней границе тот самый китайский «шайн мускат» — здоровенный, кисло-сладкий и без косточки. Хотя встречается и «кишмиш», который готов поспорить габаритами с восточным собратом. Сливы можно найти от 5 до 20 рублей за килограмм, гранат — от 9 до 40.

Многокосточковая ягода из Азербайджана светлее колером и дешевле, перуанский отличается насыщенным, почти бордовым цветом и высоким чеком. Инжир, традиционно, отвешивают поштучно — 4 рубля за единицу медовой сладости. Один плод перуанского манго обойдется в 40 рублей, а сладкого китайского — в восемь раз дешевле (можно найти и за 5 рублей).

Свежую клюкву продают по 12–15 рублей за кило, малину — от 20 до 45 рублей, голубику — от 23 до 120. Кстати, уже подвезли темно-синюю ягоду из Перу: она-то и стоит по верхней границе, но отличается исключительно роскошным размером. Стаканчик облепихи стоит от 5 до 7 рублей, актинидии — белорусский киви — по 15, столько же — ежевика. Желтая малина — по 10 рублей. Рядом на прилавке расположились внушительные шляпки подсолнуха, демонстрирующие роскошные ряды пузатых семечек. Любую можно унести за 10 рублей.

Потихоньку наступает время тыкв. Прилавки уверенно занимают мускатная и бутылочная, ими торгуют по 6-6,5 рублей за кило. А вот миниатюрные, которые чаще используют для декора, а не в пищу, дороже — по 20 рублей за кило. Одна штучка завешивает, как правило, на 4–7 рублей.

Картофель, свекла и морковь показывают завидное единодушие: от 99 копеек до 4 рублей за кило любого из перечисленных корнеплодов. Зелень — от 99 копеек до 15 рублей за 100 грамм. Занятный момент: перец чили сортов «халапеньо» и «табаско» взвешивают именно граммами по 2,5 и 3,5 рубля соответственно. А вот «Карабас-Барабас» измеряют в кило — по 10 рублей. Именно он, кстати, самый ядреный. Томаты можно найти от 2 до 15 рублей, столько же стоит сладкий перец. Огурцы по нижней границе от 3 рублей и до 15 — по верхней.

