Три фильма о путешествиях, от которых сложно оторваться 4.10.2025, 18:04

1,392

Один из них - это реальная история о путешественнике.

«Кино 24» рассказало, какие фильмы о путешествиях достойны внимания. Если вы не знаете, что посмотреть в субботу вечером – сохранять подборку.

«Дикая» (2014)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

В главной роли – непревзойденная оскароносная актриса Риз Уизерспун. Она сыграла Шерил Стрейд – женщину, разбитую из-за неудачного брака и смерти матери. У главной героини больше нет надежды на счастье, поэтому она отправляется в путешествие по самым высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор.

«В диких условиях» (2007)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Это реальная история о путешественнике Кристофере Маккендлессе. Парень – из обеспеченной семьи, однако он отдал все свои деньги на благотворительность и стал бродягой. В течение 1990-1992 годов путешествовал по Штатам и Мексике как Александр Супербродяга, подрабатывал, а потом оказался на Аляске.

Кристофер поселился в старом школьном автобусе, расположенном в пустынной местности. Его нашли через две недели после смерти – путешественник умер от отравления и истощения.

«Зеленая книга» (2018)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

События фильма разворачиваются в 1960-е годы. Темнокожий пианист Дон Ширли готовится отправляться в тур по югу США. Музыкант нанимает болтливого итальянца Тони Валлелонга в качестве своего водителя и личного помощника.

Тони имеет определенные недостатки, но хорошо машет кулаками, поэтому пианист сможет чувствовать себя в безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com