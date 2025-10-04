Три фильма о путешествиях, от которых сложно оторваться
- 4.10.2025, 18:04
- 1,392
Один из них - это реальная история о путешественнике.
«Кино 24» рассказало, какие фильмы о путешествиях достойны внимания. Если вы не знаете, что посмотреть в субботу вечером – сохранять подборку.
«Дикая» (2014)
Рейтинг IMDb: 7.1/10
В главной роли – непревзойденная оскароносная актриса Риз Уизерспун. Она сыграла Шерил Стрейд – женщину, разбитую из-за неудачного брака и смерти матери. У главной героини больше нет надежды на счастье, поэтому она отправляется в путешествие по самым высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор.
«В диких условиях» (2007)
Рейтинг IMDb: 8.0/10
Это реальная история о путешественнике Кристофере Маккендлессе. Парень – из обеспеченной семьи, однако он отдал все свои деньги на благотворительность и стал бродягой. В течение 1990-1992 годов путешествовал по Штатам и Мексике как Александр Супербродяга, подрабатывал, а потом оказался на Аляске.
Кристофер поселился в старом школьном автобусе, расположенном в пустынной местности. Его нашли через две недели после смерти – путешественник умер от отравления и истощения.
«Зеленая книга» (2018)
Рейтинг IMDb: 8.2/10
События фильма разворачиваются в 1960-е годы. Темнокожий пианист Дон Ширли готовится отправляться в тур по югу США. Музыкант нанимает болтливого итальянца Тони Валлелонга в качестве своего водителя и личного помощника.
Тони имеет определенные недостатки, но хорошо машет кулаками, поэтому пианист сможет чувствовать себя в безопасности.