4 октября 2025, суббота, 19:00
Стали известны первые результаты выборов в парламент Чехии

2
  • 4.10.2025, 18:29
  • 2,098
Стали известны первые результаты выборов в парламент Чехии

Кто лидирует.

В Чехии в субботу, 4 октября, завершились парламентские выборы и закрылись избирательные участки. По состоянию на сейчас уже известны первые результаты голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал CT24.

По данным сервиса, по состоянию на 16:28 было подсчитано 26,98% голосов и на данный момент есть партия, которая вырвалась в лидеры.

Речь идет о движении ANO - партии чешского олигарха и бывшего премьера Андрея Бабиша, который выступает против помощи Украине (включая прекращение поставок вооружений).

В пятерку лидеров вошла и ультраправая SPD, одна из главных партий-кандидатов на союз с ANO. Напомним, что ее возглавляет уроженец Японии Томио Окамура, который призвал к пересмотру членства Чехии в ЕС и НАТО, и критиковал помощь Украине в войне.

Итак, по состоянию на 16:28 результаты такие:

- партия ANO получает - 39,21% (предварительно 93 мандата);

- коалиция партий SPOLU действующего премьер-министра Петра Фиалы - 19,40% (44 мандата);

- STAN имеет - 10,61% (21 мандат);

- у ультраправой SPD - 8,40% (17 мандатов)

партия Motoristé получает пока что - 7,46% (13 мандатов);

- у Pirati - 7,09% (12 мандатов).

Кроме того, в выборах участвуют еще две партии - STAČILO! и PŘÍSAHA. Однако по состоянию на сейчас никто из них не попадает в парламент, поскольку не прошли 5% барьер. Они имеют 4,70% и 1,14% соответственно.

