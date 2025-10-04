Октябрь в Беларуси будет теплее нормы
- 4.10.2025, 18:56
Синоптики обещают «золотую осень».
В Беларуси середина осени обещает быть мягкой и в целом тёплой. По прогнозу синоптика Дмитрия Рябова, октябрь в этом году будет примерно на 1–1,5 °C теплее обычного.
Норма средней температуры месяца составляет от +5 °C на северо-востоке страны до +8 °C на юго-западе. По сравнению с сентябрем она снижается до +6 °C, однако в первой половине октября сохранится тёплая температурная аномалия.
Погода в начале и середине месяца будет напоминать золотую осень – с солнечными днями и комфортным теплом. Но затем начнёт ощущаться дыхание Арктики: температуры вернутся к климатическим значениям, а потом могут опуститься чуть ниже нормы.
Атлантические циклоны принесут дожди и ветер
Во второй половине октября погода станет более переменчивой. Всё чаще на неё будут влиять атлантические циклоны, приносящие ненастье, дожди и промозглый ветер. Синоптики ожидают от 10 до 15 дней с осадками, что немного меньше климатической нормы.
В третьей декаде возможны дожди, переходящие в мокрый снег, однако снежный покров формироваться не будет. «Это типичная золотая осень, плавно переходящая в глубокую», – уточнил Рябов.
Несмотря на прогнозируемые колебания температуры и осадки, предзимья на горизонте пока не видно – октябрь ещё способен порадовать белорусов солнцем и короткими периодами тепла.