закрыть
4 октября 2025, суббота, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Октябрь в Беларуси будет теплее нормы

  • 4.10.2025, 18:56
Октябрь в Беларуси будет теплее нормы

Синоптики обещают «золотую осень».

В Беларуси середина осени обещает быть мягкой и в целом тёплой. По прогнозу синоптика Дмитрия Рябова, октябрь в этом году будет примерно на 1–1,5 °C теплее обычного.

Норма средней температуры месяца составляет от +5 °C на северо-востоке страны до +8 °C на юго-западе. По сравнению с сентябрем она снижается до +6 °C, однако в первой половине октября сохранится тёплая температурная аномалия.

Погода в начале и середине месяца будет напоминать золотую осень – с солнечными днями и комфортным теплом. Но затем начнёт ощущаться дыхание Арктики: температуры вернутся к климатическим значениям, а потом могут опуститься чуть ниже нормы.

Атлантические циклоны принесут дожди и ветер

Во второй половине октября погода станет более переменчивой. Всё чаще на неё будут влиять атлантические циклоны, приносящие ненастье, дожди и промозглый ветер. Синоптики ожидают от 10 до 15 дней с осадками, что немного меньше климатической нормы.

В третьей декаде возможны дожди, переходящие в мокрый снег, однако снежный покров формироваться не будет. «Это типичная золотая осень, плавно переходящая в глубокую», – уточнил Рябов.

Несмотря на прогнозируемые колебания температуры и осадки, предзимья на горизонте пока не видно – октябрь ещё способен порадовать белорусов солнцем и короткими периодами тепла.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина