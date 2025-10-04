Цены на сладости шокируют белорусов
- 4.10.2025, 20:27
Клубника в шоколаде - $213 за килограмм.
Блогер в Полоцке посетила магазин Green и показала новые сладости — ягоды и фрукты в шоколаде. Например, банан в молочном шоколаде стоит 35 рублей за 130 грамм, жимолость в шоколаде — 38 рублей за штуку (примерно 296 рублей за килограмм), а земляника в шоколаде — 44 рубля за 60 грамм, что соответствует 721 рублю за килограмм, пишет BGMedia.
Блогер отметила: «Дождались новинок — лучше бы не ждали», подчеркивая, что цены действительно впечатляют.
@marina_obzorshica В Грине. Сколько можно дразнить ? Вкусно, мало и дорого ) Ягоды в шоколаде. #обзоры #находки #рекомендации #новинки #грин ♬ Gimme Gimme Gimme Trí Thức Remix - CTedmMusic 🎧
Пользователи в комментариях также возмущались. Многие жаловались, что белорусские продукты им не по карману и значительно дороже, чем в России. Некоторые говорили, что за полминуты использования продукта «платят слишком много», а другие замечали, что можно купить бананы и шоколад отдельно и приготовить подобное лакомство самостоятельно.
Высокие цены затронули не только шоколадные ягоды. В магазине люди заметили и дорогие конфеты: «Трюфели» по 60 рублей, «Любимая Алёнка» — 55 рублей за килограмм.
@alioness89 #рекомендации #конфеты ♬ оригинальный звук - Aliones
Многие покупатели отмечали, что шоколад и конфеты стали не только дороже, но и менее вкусными — некоторые называют его «как мыло» или «суррогат».
В итоге люди отмечают, что теперь шоколадные сладости в Беларуси — это «мало, невкусно и очень дорого», и многие просто отказываются от их покупки.