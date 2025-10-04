Как пить кофе, чай и воду для защиты здоровья и продления жизни 4.10.2025, 20:51

Рекомендации ученых.

Чай, кофе и вода — самые полезные напитки. Но вот сколько их пить ежедневно и в каком соотношении, чтобы продлевать жизнь и защищать здоровье? На эти вопросы ответили

Их статья «Относительная связь кофе, чая и простой воды со смертностью от всех причин и от конкретных причин…» вышла в свежем номере издания.

Как китайцы англичан изучали

Китайские ученые проанализировали медицинскую информацию о поданных его величества, сконцентрированную в «Биобанке Великобритании» (UK Biobank).

Всего проанализировали данные 182 770 взрослых жителей страны, чтобы выяснить относительную связь между тремя самыми популярными в мире напитками — чаем, кофе и водой — и последующим риском смертности. Сбор данных проводился с помощью многократных детальных опросов о питании и здоровье в период с 2009 по 2012 год. Обязательно оценивались причины смертей, случившихся за 13 лет наблюдения.

Есть много поводов для оптимизма

Выводов из исследования много. Во-первых, недостаточное питие, то есть потребление не более 4 стаканов в день кофе, чая и воды вместе взятых, было связано с повышенной смертностью. И ни кофе, ни чай при таком количестве полезных и защитных эффектов не проявляли.

Во-вторых, по сути, подтвердилось правило «8 стаканов» — употребление 7–8 порций этих напитков в день было связано с минимальным риском смертности (1 порция — это 1 стакан). Конкретно: смертность снижалась на 28 процентов по сравнению с теми, кто пил не более 4 порций жидкости.

В-третьих, употребление кофе или чая по отдельности не так сильно связано со снижением смертности, как их совместное употребление.

В-четвертых, правило «8 стаканов» подверглось коррекции: минимальный риск смерти от всех причин и от ряда конкретных заболеваний был связан с потреблением кофе и чая в пропорции 2:3. То есть оптимально выпивать в день 2 чашки кофе, три — чая и плюс 2-3 стакана простой воды. Ученые назвали потребление кофе и чая в таком соотношении сбалансированным.

Некоторые цифры поражают

И тут есть конкретные и интересные цифры, относящиеся к разным причинам смертности. Например:

- смертность в целом, от всех причин уменьшалась на 45 %;

- смертность от рака — на 41 %;

- от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31 %;

- от заболеваний органов дыхания — на целых 72 %;

- от заболеваний пищеварительной системы — на 65 %.

Согласитесь, эти проценты смотрятся очень существенно.

«Наши результаты подчеркивают важность рационального сочетания кофе, чая и простой воды, с особым акцентом на обеспечении адекватного общего потребления жидкости, предлагая людям более полные и четкие рекомендации», — делают вывод авторы статьи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com