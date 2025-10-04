В Гомеле спилили сквер в центре ради установки памятника советскому маршалу 4.10.2025, 21:29

Проект курирует российская сторона.

В центре Гомеля спилили все деревья в сквере у фабрики «8 Марта». Там планируют разместить памятник маршалу Рокоссовскому — проект реализуется при поддержке России, пишет «Флагшток».

В небольшом сквере на улице Советской, напротив площади Восстания, росло больше десятка взрослых лиственных деревьев. По данным издания, 3 октября все их спилили. «Флагшток» разместил видео из соцсетей, на котором видно, что на территории сквера ни одного дерева не осталось.

Согласно эскизу, который опубликовал глава горисполкома Владимир Привалов, планировка сквера останется прежней: зеленая зона, круглая площадка в центре, от которой лучами расходятся шесть пешеходных дорожек. При этом появятся облицованные красным гранитом клумбы в виде советских звезд — две большие и четыре поменьше. А вместо спиленных взрослых деревьев — по словам Привалова, все они оказались «аварийными» — высадят 24 молодых клена и «более двух тысяч хризантем». Появятся новые скамейки, остановку транспорта также заменят.

«Центральной точкой сквера станет памятник Рокоссовскому с архитектурной подсветкой. Его окружат гранитные звезды, также оборудованные подсветкой, а дорожки вымостят светодиодной брусчаткой. Весь комплекс будет выполнен в единой стилистике с площадью Восстания, создавая гармоничное мемориальное пространство», — так описывает чиновник то, что будет на месте сквера.

Журналисты отмечают, что никакого общественного обсуждения по вопросу изменений и проекта памятника не проводилось, власти города объявили работы в сквере «благоустройством», которое не требует согласования с жителями.

Руководство области сообщало, что установка памятника Рокоссовскому была инициативой «жителей областного центра», которую «поддержали представители Российского военно-исторического общества». Заместитель председателя этого общества Николай Овсиенко, он же замначальника управления правителя РФ по госполитике в гуманитурной сфере, лично приезжал встречаться с главой Гомельщины Иваном Крупко.

Российская организация провела конкурс эскизов, победил проект Юлии Пашковой: бронзовая фигура Рокоссовского на коне, изображающая маршала во время командования парадом победы в Москве в 1945 году.

«В обществе не раз звучали инициативы по установке памятника Константину Константиновичу. И сегодня я благодарен нашим коллегам из Российской Федерации, посольству, руководству нашей области за то, что ту идею, которая годами была на устах гомельчан, сейчас мы совместно воплощаем в жизнь», — говорил Владимир Привалов.

В мае на площадке в сквере заложили памятный камень, а скульптуру на его месте планируют установить к годовщине освобождения города. Кто именно финансирует памятник и работы, неясно. Но ранее силами Российского военно-исторического общества памятники Рокоссовскому были открыты в Москве, Волгограде и Улан-Удэ.

