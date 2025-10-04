закрыть
Первое суперлуние 2025-го года белорусы смогут увидеть уже в октябре

  • 4.10.2025, 22:18
Первое суперлуние 2025-го года белорусы смогут увидеть уже в октябре

«Урожайную» луну можно будет наблюдать три дня.

Полнолуние в этом месяце наступит 7 числа, но естественный спутник Земли будет казаться полным три дня, поэтому за ним можно наблюдать с 6 по 8 октября.

Луна в эти дни будет выглядеть на 6,6% больше и на 13% ярче, чем обычно, сообщает портал starwalk.space.

«Урожайная» луна

Эта полная луна оказалась ближайшей к осеннему равноденствию, поэтому ее называют «урожайной». Обычно такое явление выпадает на сентябрь, но примерно каждые три-пять лет она смещается на октябрь.

Это первая октябрьская «урожайная» луна с 2020 года. Следующая такая случится в 2028 году.

Лучше всего наблюдать полнолуние на закате, когда Луна находится близко к горизонту. В это время она кажется больше (благодаря эффекту, который известен как иллюзия Луны) и приобретает красивый оранжевый оттенок из-за атмосферной рефракции.

Октябрьские звездопады

B октябре при условии малооблачной погоды можно будет понаблюдать сразу за шестью звездопадами.

Ярче всего падающие звезды будут видны в ночь на 22 октября. Ими станут Ориониды, которые проявят активность с 2 октября по 7 ноября.

Также невооруженным взглядом земляне смогут полюбоваться Драконидами. На их активность отведено меньше времени – с 6 по 10 октября. Максимальной интенсивности (около пяти метеоров в час) поток достигнет в ночь на 9 октября 2025-го.

В октябре также можно будет увидеть менее интенсивные малые метеорные потоки. Вот их список:

- Октябрьские Камелопардалиды – пик 5 октября

- Дельта-Ауригиды – максимум 11 октября

- Южные Тауриды – пик 13 октября

- Эпсилон-Геминиды – наиболее активны 18 октября.

Для лучшего наблюдения за падающими звездами следует выезжать за пределы города, чтобы избежать светового загрязнения.

