Трамп призвал ХАМАС поторопиться с мирным соглашением
- 5.10.2025, 6:00
Он пообещал обеспечить всем «справедливое отношение».
Президент США Дональд Трамп 4 октября в своей соцсети Truth Social призвал
3 октября глава Белого дома поставил ультиматум террористам ХАМАС: либо группировка к вечеру 5 октября примет требования потенциального мирного соглашения, на которое уже согласился Израиль, либо почувствует «настоящий ад». В тот же день ХАМАС согласился освободить израильских заложников, немедленно начать переговоры с посредниками, но озвучил и свои условия.
Трамп поблагодарил Израиль за «временную остановку бомбардировок», чем дал возможность освободить всех заложников и способствовать мирному соглашению.
«ХАМАС должен действовать быстро, иначе все может кардинально измениться. Я не допущу затягивания, которого многие ожидают, или какого-либо результата, при котором Газа снова будет представлять угрозу», – написал американский лидер.
Он призвал всех ускориться и пообещал обеспечить всем «справедливое отношение».