закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 3:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп призвал ХАМАС поторопиться с мирным соглашением

  • 5.10.2025, 6:00
Трамп призвал ХАМАС поторопиться с мирным соглашением

Он пообещал обеспечить всем «справедливое отношение».

Президент США Дональд Трамп 4 октября в своей соцсети Truth Social призвал

3 октября глава Белого дома поставил ультиматум террористам ХАМАС: либо группировка к вечеру 5 октября примет требования потенциального мирного соглашения, на которое уже согласился Израиль, либо почувствует «настоящий ад». В тот же день ХАМАС согласился освободить израильских заложников, немедленно начать переговоры с посредниками, но озвучил и свои условия.

Трамп поблагодарил Израиль за «временную остановку бомбардировок», чем дал возможность освободить всех заложников и способствовать мирному соглашению.

«ХАМАС должен действовать быстро, иначе все может кардинально измениться. Я не допущу затягивания, которого многие ожидают, или какого-либо результата, при котором Газа снова будет представлять угрозу», – написал американский лидер.

Он призвал всех ускориться и пообещал обеспечить всем «справедливое отношение».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина