закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Израиль согласился на предложенную США линию отвода войск

  • 5.10.2025, 8:31
Трамп: Израиль согласился на предложенную США линию отвода войск

Президент США обнародовал карту.

Израиль согласился на начальную линию разведения войск в Секторе Газа. В случае согласия группировки ХАМАС, стороны начнут обмен заложников.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода, которую США и посредники продемонстрировали и передали ХАМАСу», - отметил глава государства.

Трамп добавил, что после того, как палестинская группировка подтвердит свое согласие, режим прекращения огня немедленно вступит в силу и начнется обмен заложников и пленных.

«Мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3000-летней катастрофы», - добавил президент США.

Кроме того, Трамп обнародовал карту предложенного отвода войск в Секторе Газа.

Мирный план Трампа по Сектору Газа

Армия обороны Израиля проводит масштабную военную операцию в Секторе Газа, после того, как 7 октября 2023 года боевики палестинской группировки ХАМАС вторглись на территорию страны, убили и захватили в плен десятки израильтян.

Весной этого года Израиль и ХАМАС провели несколько раундов мирных переговоров. Однако из-за затягивания обмена заложниками и другой неуступчивости палестинцев, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в анклаве.

Из-за длительного замораживания переговоров, в сентябре израильская армия начала наступление на город Газа, который является последним подконтрольным палестинским боевикам городом региона.

29 сентября Трамп представил план завершения конфликта в Газе из 20 пунктов.

Согласно ему, Израиль постепенно выводит войска из Газы, а после ХАМАС освобождает заложников и начинается новый этап переговоров.

4 октября по требованию Трампа израильская армия приостановила наступление на Газу.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина