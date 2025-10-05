Трамп: Израиль согласился на предложенную США линию отвода войск 5.10.2025, 8:31

Президент США обнародовал карту.

Израиль согласился на начальную линию разведения войск в Секторе Газа. В случае согласия группировки ХАМАС, стороны начнут обмен заложников.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода, которую США и посредники продемонстрировали и передали ХАМАСу», - отметил глава государства.

Трамп добавил, что после того, как палестинская группировка подтвердит свое согласие, режим прекращения огня немедленно вступит в силу и начнется обмен заложников и пленных.

«Мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3000-летней катастрофы», - добавил президент США.

Кроме того, Трамп обнародовал карту предложенного отвода войск в Секторе Газа.

Мирный план Трампа по Сектору Газа

Армия обороны Израиля проводит масштабную военную операцию в Секторе Газа, после того, как 7 октября 2023 года боевики палестинской группировки ХАМАС вторглись на территорию страны, убили и захватили в плен десятки израильтян.

Весной этого года Израиль и ХАМАС провели несколько раундов мирных переговоров. Однако из-за затягивания обмена заложниками и другой неуступчивости палестинцев, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в анклаве.

Из-за длительного замораживания переговоров, в сентябре израильская армия начала наступление на город Газа, который является последним подконтрольным палестинским боевикам городом региона.

29 сентября Трамп представил план завершения конфликта в Газе из 20 пунктов.

Согласно ему, Израиль постепенно выводит войска из Газы, а после ХАМАС освобождает заложников и начинается новый этап переговоров.

4 октября по требованию Трампа израильская армия приостановила наступление на Газу.

