Город под землей: как выглядит «ядерный» бункер Трампа

Сегодня построить такой объект стоило бы более 1 миллиарда долларов.

Спрятанная глубоко под Скалистыми горами, в Колорадо находится сверхсекретная крепость, спроектированная для защиты политических и военных лидеров Соединенных Штатов Америки на случай ядерной войны.

Двери этого бункера были открыты во второй раз в истории для Newsnation. Большой подземный город, вытесанный в почти 70 000 тонн гранита, называется Комплекс Шайенн-Маунтин. Он спроектирован так, чтобы выдержать прямые ядерные удары.

Вход в него охраняют стальные двери толщиной в примерно 90 см и многочисленные контрольно-пропускные пункты. Этот город имеет собственные электростанции, питьевую воду из подземных озер, а также запасы еды, рассчитанные на «очень долгое время». Кроме того, там есть Subway – популярная сеть ресторанов быстрого обслуживания.

Открыт этот объект в 1966 году. Генерал Грегори Гийо, командующий Северным командованием США и Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (NORAD) говорит, что он остается таким же с тех времен. По его словам, объект действительно стоит тех средств, которые были выделены на его строительство – 142 миллиона долларов. При этом сегодня построить такой объект стоило бы более 1 миллиарда долларов.

Расположенные на площади 5,1 акра 15 зданий подвешены на массивных пружинах, чтобы поглощать ударную волну ядерного взрыва. Этот комплекс также является боевой площадкой, где будет располагаться штаб американских и канадских войск в случае катастрофы.

Лабиринт из тоннелей и камер был спроектирован для защиты от советских ракет. В 2018 году, когда Трамп впервые открыл двери бункера для СМИ, заместитель директора базы Стив Роуз говорил, что это «самый безопасный объект в мире».

Эта крепость защищена гранитом и сталью от электромагнитных импульсов ядерных взрывов. Кроме того, двери могут быть запечатаны всего за 45 секунд с помощью гидравлического оборудования. В экстренных случаях это можно сделать вручную.

План США на случай ядерной войны

Соединенные Штаты Америки имеют готовый план действий на случай ядерной войны – он базируется на этой крепости. Согласно ему, в случае угрозы, американский президент будет срочно доставлен в подземное укрытие Белого дома, а затем посажен на один из самолетов «Судного дня».

К президенту присоединятся и определенные чиновники. В то же время министр обороны, члены кабинета министров и лидеры Конгресса США будут доставлены в укрепленные объекты, такие как Маунт Везер в Вирджинии или Рейвен Рок в Пенсильвании.

