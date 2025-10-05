закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Город под землей: как выглядит «ядерный» бункер Трампа

3
  • 5.10.2025, 8:51
  • 6,082
Город под землей: как выглядит «ядерный» бункер Трампа

Сегодня построить такой объект стоило бы более 1 миллиарда долларов.

Спрятанная глубоко под Скалистыми горами, в Колорадо находится сверхсекретная крепость, спроектированная для защиты политических и военных лидеров Соединенных Штатов Америки на случай ядерной войны.

Двери этого бункера были открыты во второй раз в истории для Newsnation. Большой подземный город, вытесанный в почти 70 000 тонн гранита, называется Комплекс Шайенн-Маунтин. Он спроектирован так, чтобы выдержать прямые ядерные удары.

Вход в него охраняют стальные двери толщиной в примерно 90 см и многочисленные контрольно-пропускные пункты. Этот город имеет собственные электростанции, питьевую воду из подземных озер, а также запасы еды, рассчитанные на «очень долгое время». Кроме того, там есть Subway – популярная сеть ресторанов быстрого обслуживания.

Открыт этот объект в 1966 году. Генерал Грегори Гийо, командующий Северным командованием США и Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (NORAD) говорит, что он остается таким же с тех времен. По его словам, объект действительно стоит тех средств, которые были выделены на его строительство – 142 миллиона долларов. При этом сегодня построить такой объект стоило бы более 1 миллиарда долларов.

Расположенные на площади 5,1 акра 15 зданий подвешены на массивных пружинах, чтобы поглощать ударную волну ядерного взрыва. Этот комплекс также является боевой площадкой, где будет располагаться штаб американских и канадских войск в случае катастрофы.

Лабиринт из тоннелей и камер был спроектирован для защиты от советских ракет. В 2018 году, когда Трамп впервые открыл двери бункера для СМИ, заместитель директора базы Стив Роуз говорил, что это «самый безопасный объект в мире».

Эта крепость защищена гранитом и сталью от электромагнитных импульсов ядерных взрывов. Кроме того, двери могут быть запечатаны всего за 45 секунд с помощью гидравлического оборудования. В экстренных случаях это можно сделать вручную.

План США на случай ядерной войны

Соединенные Штаты Америки имеют готовый план действий на случай ядерной войны – он базируется на этой крепости. Согласно ему, в случае угрозы, американский президент будет срочно доставлен в подземное укрытие Белого дома, а затем посажен на один из самолетов «Судного дня».

К президенту присоединятся и определенные чиновники. В то же время министр обороны, члены кабинета министров и лидеры Конгресса США будут доставлены в укрепленные объекты, такие как Маунт Везер в Вирджинии или Рейвен Рок в Пенсильвании.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина