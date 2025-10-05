Дроны атаковали Нижегородскую область РФ: взрывы раздались в районе НПЗ в Кстово 2 5.10.2025, 9:11

5,998

Вспыхнул пожар.

В ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Местные жаловались на атаку дронов и громкие взрывы, пишет OBOZ.UA.

Вероятно, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово: в районе предприятия заметили пожар. Кадры публиковали местные паблики.

Что известно

О «беспилотной опасности», работе ПВО и взрывах в Кстово россияне начали писать в местных чатах еще после 02:30 ночи.

Они считали взрывы (некоторые писали о как минимум четырех) в «районе промзоны» и выражали надежду, что прилетело «не на завод».

Также в сети появились кадры с пожаром, как заявляется, в районе местного нефтеперерабатывающего завода – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». На это, в частности, обратили внимание в Telegram-канале Exilenova+.

Это предприятие расположено в почти 1700 км от границы с Украиной. Его мощность составляет 17 млн тонн нефти в год. Этот завод называют четвертым по величине в РФ.

Нижегородский НПЗ в Кстово уже не раз посещали украинские дроны. Об атаках сообщали в марте 2024, январе и сентябре 2025 года.

