закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны атаковали Нижегородскую область РФ: взрывы раздались в районе НПЗ в Кстово

2
  • 5.10.2025, 9:11
  • 5,998
Дроны атаковали Нижегородскую область РФ: взрывы раздались в районе НПЗ в Кстово

Вспыхнул пожар.

В ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Местные жаловались на атаку дронов и громкие взрывы, пишет OBOZ.UA.

Вероятно, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово: в районе предприятия заметили пожар. Кадры публиковали местные паблики.

Что известно

О «беспилотной опасности», работе ПВО и взрывах в Кстово россияне начали писать в местных чатах еще после 02:30 ночи.

Они считали взрывы (некоторые писали о как минимум четырех) в «районе промзоны» и выражали надежду, что прилетело «не на завод».

Также в сети появились кадры с пожаром, как заявляется, в районе местного нефтеперерабатывающего завода – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». На это, в частности, обратили внимание в Telegram-канале Exilenova+.

Это предприятие расположено в почти 1700 км от границы с Украиной. Его мощность составляет 17 млн тонн нефти в год. Этот завод называют четвертым по величине в РФ.

Нижегородский НПЗ в Кстово уже не раз посещали украинские дроны. Об атаках сообщали в марте 2024, январе и сентябре 2025 года.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина