Куда ехать в октябре: белоруска показала настоящий грибной рай

С пустыми руками уйти точно никак не получится.

Белорусы делятся роликами с тихой охоты в TikTok.

На прошлых выходных одной нашей соотечественнице посчастливилось попасть в настоящий рай. Результат – полный ящик подосиновиков, пишет «Точка».

И это всего за десять минут.

«Они повсюду!» – восхитилась девушка.

В подписи под видео так и сказано: «Из Беловежской пущи с пустыми руками не уйдешь».

В комментариях кто-то восхищался, другие же жаловались.

Видео было снято в Пружанском районе Брестской области. А в соседнем, Ганцевичском, нашелся у грибника только один подосиновик.

Жителям Минщины, говорят, в этом году также не повезло – в Молодечненском, Столбцовском и Вилейском районах – пусто.

Другой грибник с аккаунтом в TikTok, также из Брестской области, 3 октября буквально за 20 минут собрал полкорзины отборных маслят.

Он так и говорит: «Идет не поиск грибов, а заготовка».

Ему пожелали здоровья. Видно, чтобы смог донести огромный «улов» до дома.

Грибники возвращаются из леса с полными корзинами

Грибной сезон в Беларуси продолжается. В подтверждение тому NewGrodno сделало подборку из соцсетей. Куда можно отправиться на тихую охоту, Tochka.by писала в последние выходные сентября.

«Поречье, один нож, три часа», – делится один из грибников соблазнительными фото. На них несколько десятков боровиков и лисички.

Про боровики пишут и другие любители тихой охоты. Локации стандартные – за Озерами, Поречье, Глушнево, окрестности Рыбницы.

А что по другим грибам и локациям? В Гоже и окрестностях, говорят, глухо. На Августовском канале – как повезет. В пущах региона можно набрать грибов, но ехать туда приличное время.

Лисички уже, понятно, отходят. А вот волна польских еще толком не началась. Этот гриб любит прохладную погоду, так что все еще впереди.

Немало в лесах и курочек. Грибы вкусные, если правильно приготовить. Но их можно спутать с бледной поганкой, так что собирать лучше либо с опытным грибником, либо если вы сами на 100% уверены.

