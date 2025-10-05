Куда ехать в октябре: белоруска показала настоящий грибной рай

Куда ехать в октябре: белоруска показала настоящий грибной рай4
- 5.10.2025, 10:48
С пустыми руками уйти точно никак не получится.
Белорусы делятся роликами с тихой охоты в TikTok.
На прошлых выходных одной нашей соотечественнице посчастливилось попасть в настоящий рай. Результат – полный ящик подосиновиков, пишет «Точка».
И это всего за десять минут.
«Они повсюду!» – восхитилась девушка.
В подписи под видео так и сказано: «Из Беловежской пущи с пустыми руками не уйдешь».
В комментариях кто-то восхищался, другие же жаловались.
@vitaliavita9 Из Беловежской пущи с пустой корзиной не уйдёшь😉 главное успеть выйти до начала вечерних олених игрищ🦌🦌🦌😳#грибыбеларуси2025 #грибнойвайб #брестскаяобласть #белые #подосиновик
Видео было снято в Пружанском районе Брестской области. А в соседнем, Ганцевичском, нашелся у грибника только один подосиновик.
Жителям Минщины, говорят, в этом году также не повезло – в Молодечненском, Столбцовском и Вилейском районах – пусто.
Другой грибник с аккаунтом в TikTok, также из Брестской области, 3 октября буквально за 20 минут собрал полкорзины отборных маслят.
@petrovich_tv1 20минут!!! Они кругом!!! #petrovich_tv #маслята #гриб #осень2025 #каменецкийрайон
Он так и говорит: «Идет не поиск грибов, а заготовка».
Ему пожелали здоровья. Видно, чтобы смог донести огромный «улов» до дома.
Грибники возвращаются из леса с полными корзинами
Грибной сезон в Беларуси продолжается. В подтверждение тому NewGrodno сделало подборку из соцсетей. Куда можно отправиться на тихую охоту, Tochka.by писала в последние выходные сентября.
«Поречье, один нож, три часа», – делится один из грибников соблазнительными фото. На них несколько десятков боровиков и лисички.
Про боровики пишут и другие любители тихой охоты. Локации стандартные – за Озерами, Поречье, Глушнево, окрестности Рыбницы.
А что по другим грибам и локациям? В Гоже и окрестностях, говорят, глухо. На Августовском канале – как повезет. В пущах региона можно набрать грибов, но ехать туда приличное время.
Лисички уже, понятно, отходят. А вот волна польских еще толком не началась. Этот гриб любит прохладную погоду, так что все еще впереди.
Немало в лесах и курочек. Грибы вкусные, если правильно приготовить. Но их можно спутать с бледной поганкой, так что собирать лучше либо с опытным грибником, либо если вы сами на 100% уверены.