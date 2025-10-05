Партизаны проникли на арсенал ГРАУ в Брянске 5.10.2025, 10:51

Разведданные передали ВСУ.

Партизаны провели разведку стратегического объекта России - 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Брянске.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Как сообщили в движении сопротивления, агенты обследовали территорию арсенала, зафиксировав режим его работы, систему охраны и схему перемещения грузов.

«Мы обнаружили признаки усиления мер безопасности после недавних инцидентов с возгораниями на аналогичных объектах. В то же время охрана арсенала имеет уязвимые места», - отметили в «АТЕШ».

Все собранные разведданные, в том числе координаты ключевых хранилищ и графики поставок, уже переданы Силам обороны Украины. Вероятно, эти данные помогут украинским военным при планировании дальнейших операций против российских складов боеприпасов.

