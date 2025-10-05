Эксперты назвали лучшие недорогие спортивные автомобили

Эксперты назвали лучшие недорогие спортивные автомобили1
- 5.10.2025, 11:01
Эти модели порадуют водителя не только ценой.
Специалисты составили список лучших спортивных автомобилей 2025 года. Для водителя, которому важно наслаждаться своей машиной, цена тоже является ключевым фактором. Поэтому модели в списке недорогие по меркам сегмента.
Эти автомобили с легкостью порадуют любого водителя. Свой список составили в Motor1. Интересно, что по цене многие из этих моделей соперничают с семейными автомобилями и популярными скучными кроссоверами.
Недорогие спортивные машины являются не только средством передвижения. Но и отличной возможностью приобщиться к динамичному вождению. Главное, не превышать скоростные лимиты.
Самые дешевые спортивные автомобили 2025 года:
Mazda MX-5 - $30,515;
Toyota GR86 - $31,960;
Honda Civic Si - $32,190;
Volkswagen GTI - $33,670;
Ford Mustang EcoBoost - $33,515;
Subaru WRX - $33,855;
Mini Cooper S - $33,975;
Acura Integra - $34,195;
Volkswagen Jetta GLI - $35,020;
Hyundai Elantra N - $35,595;
Subaru BRZ - $37,055;
Mazda3 Turbo - $37,975;
Mini Cooper JCW - $40,075;
Toyota GR Corolla - $42,495;
Nissan Z - $44,215;
Honda Civic Type R - $47,090;
Ford Mustang GT - $48,555;
Volkswagen Golf R - $50,730;
Cadillac CT4-V - $52,120;
Audi S3 - $53,295.