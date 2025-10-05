Эксперты назвали лучшие недорогие спортивные автомобили 1 5.10.2025, 11:01

Эти модели порадуют водителя не только ценой.

Специалисты составили список лучших спортивных автомобилей 2025 года. Для водителя, которому важно наслаждаться своей машиной, цена тоже является ключевым фактором. Поэтому модели в списке недорогие по меркам сегмента.

Эти автомобили с легкостью порадуют любого водителя. Свой список составили в Motor1. Интересно, что по цене многие из этих моделей соперничают с семейными автомобилями и популярными скучными кроссоверами.

Недорогие спортивные машины являются не только средством передвижения. Но и отличной возможностью приобщиться к динамичному вождению. Главное, не превышать скоростные лимиты.

Самые дешевые спортивные автомобили 2025 года:

Mazda MX-5 - $30,515;

Toyota GR86 - $31,960;

Honda Civic Si - $32,190;

Volkswagen GTI - $33,670;

Ford Mustang EcoBoost - $33,515;

Subaru WRX - $33,855;

Mini Cooper S - $33,975;

Acura Integra - $34,195;

Volkswagen Jetta GLI - $35,020;

Hyundai Elantra N - $35,595;

Subaru BRZ - $37,055;

Mazda3 Turbo - $37,975;

Mini Cooper JCW - $40,075;

Toyota GR Corolla - $42,495;

Nissan Z - $44,215;

Honda Civic Type R - $47,090;

Ford Mustang GT - $48,555;

Volkswagen Golf R - $50,730;

Cadillac CT4-V - $52,120;

Audi S3 - $53,295.

