ЕС продвигает новую стратегия против России 1 5.10.2025, 11:13

1,612

Агрессия должна стать неприемлемой и невыгодной для Кремля.

На Европейском саммите в Копенгагене лидеры ЕС призвали к ужесточению санкций против России, особенно в энергетическом секторе, а также подчеркнули роль Украины на передовой гибридной войны против Европы, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна действовать решительно, уничтожая дроны, вторгающиеся в воздушное пространство стран ЕС, и блокируя суда «теневого флота», перевозящие российскую нефть. По его словам, такие меры лишают Кремль значительной части средств для финансирования войны. Примером стала остановка французскими властями танкера из списка «теневого флота» ЕС и задержание двух членов экипажа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Она подчеркнула необходимость укрепления обороноспособности и готовности европейских стран к новой, сложной войне, которая уже затронула весь континент.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул единство и решимость европейских стран противостоять агрессии, а премьер Польши призвал отказаться от иллюзий относительно намерений Кремля. Польша уже активировала статью 4 НАТО после крупного вторжения российских дронов и объявила о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил важность экономического давления на Россию, в том числе через новые санкции и ограничение деятельности «теневого флота». Он также подчеркнул необходимость усиленной поддержки Украины, включая поставки систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

Россия должна понимать, что вторжение в воздушное пространство или обход санкций будет иметь серьезные последствия. Европа готова защищать свои интересы и укреплять обороноспособность, делая войну с Москвой экономически и военно рискованной.

Общая цель лидеров — создать сильную и устойчивую Европу, чтобы агрессия против континента стала неприемлемой и невыгодной для Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com