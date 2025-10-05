Дело лифтера: стали известны новые подробности о маньяке из Могилева 1 5.10.2025, 11:20

По телевидению показали сюжет с подробностями преступлений и признаниями подозреваемого.

На днях стало известно о задержании 53-летнего жителя Могилева, подозреваемого в серии убийств и изнасилований девочек и молодых женщин в 1996—1999 годах. Теперь канал ОНТ выпустил большой сюжет с подробностями преступлений и признаниями подозреваемого, которого называют «одним из самых жестоких серийных убийц современной Беларуси».

Кого задержали

Подозреваемого зовут Юрий Демьянов, ему 53 года. С конца 1990-х он работал на предприятии «Могилевлифтмаш». Судя по видео, его задержали, когда он ехал по городскому тротуару на велосипеде. При обыске дома следователи нашли множество детских и женских вещей, а на стене был закреплен ноутбук с порнографией.

По словам силовиков, мужчина жил один — сначала с родителями, потом в собственном доме. У него было две короткие попытки совместной жизни с женщинами, но обе не увенчались успехом.

География и подробности преступлений

Преступления происходили с 1996 по 1999 год в пяти городах: Могилеве, Орше, Борисове, Витебске и Жодино. Все они связаны железнодорожным сообщением, поэтому милиция еще в 90-е отрабатывала версию, что маньяк работает на железной дороге.

Подозреваемый всегда действовал днем, во время школьной пересменки. Он выслеживал у многоэтажек худеньких, хрупких девочек, которые не могли оказать сопротивления.

Первое убийство произошло в Могилеве в 1996 году. 17-летнюю школьницу задушили ее же шарфом на лестничной площадке, затем отнесли на крышу девятиэтажки, раздели и изнасиловали.

В Орше в 1997-м жертвой стала 12-летняя девочка, которая возвращалась из школы. Ее задушили в подъезде и изнасиловали, оставив тело у мусоропровода.

В Борисове преступник зашел с 15-летней жертвой в лифт, достал нож и начал угрожать. Девочка запаниковала и стала сопротивляться. Он вытащил ее на общий балкон седьмого этажа и перерезал горло, затем перенес на лестничный пролет. В этот момент там спускался сосед. Увидев окровавленную девочку, он выбежал на балкон и столкнулся с маньяком, но принял его за случайного свидетеля, попросил «покараулить» девочку и побежал вызывать милицию. Преступник тем временем спустился на лифте и скрылся.

Убийство в Жодино отличалось особой жестокостью. 12-летнюю девочку убили в ее квартире. Преступник зашел за ней в подъезд, увидел, что лифт не был вызван, и начал ломиться в двери на первом этаже. Одна из них открылась — девочка была дома одна. По версии следствия, он перерезал ей сонную артерию, вырезал крест на животе и пытался отрезать грудь.

Последнее убийство произошло в Могилеве: маньяк выследил 15-летнюю девочку, затащил из лифта на 7-й этаж, задушил бюстгальтером, а затем надругался над телом на крыше. После этого он трижды ударил уже мертвое тело отверткой.

Признания на допросе

В сюжете показали фрагменты допросов подозреваемого. Демьянов циничным тоном рассказывал детали преступлений.

Об одном из убийств в Могилеве: «Она начала кричать, и я схватил ее за горло. Потом затянул на шее бюстгальтер на два узла. Тело понес на крышу, раздел и начал насиловать. Перевернул ее и отверткой ударил три раза. Думал, пробьет она кожу или не пробьет. Не пробила».

О попытке отрезать грудь жертве: «Хотел попробовать на вкус».

О некрофилии: «Какая разница? Она же еще тепленькая, только не сопротивляется».

Выжившая после нападения

В сюжете показали интервью со Светланой, которая выжила после нападения в Витебске. Ей тогда было 15 лет. Преступник начал бить ее головой о стенки лифта, затащил на лестницу и начал душить.

«Я вспомнила папины слова: если что-то случается, то глаза пальцами надо. Но не дотягивалась. Дотянулась до рта и начала рвать ему рот. Он со злости укусил меня и начал очень сильно душить. Я видела только белое-белое пятно», — рассказала женщина. Ее спас сосед, который случайно вышел гулять с собакой.

Мать погибшей

В сюжете также показали интервью с матерью 15-летней Александры Петкевич, убитой в Витебске в июне 1998 года.

«Город находился в оцепенении. Родители объединялись, чтобы встречать детей из школы. У меня нет сил и слов, которые смогут выразить всю боль, через которую прошла наша семья», — сказала она.

Как нашли

Преступления прекратились в 1999 году. По версии следствия, Демьянов попал в поле зрения правоохранителей, испугался и перестал убивать. Почти 30 лет он вел спокойную жизнь, не привлекая внимания милиции. В 90-е биологические следы отправляли на экспертизу в Германию, но она показала лишь часть генома — этого было недостаточно для идентификации.

В общей сложности с того времени проверили около 100 тысяч человек, но найти преступника не удавалось. Лишь теперь современные технологии позволили работать со старыми деградировавшими следами ДНК. В 2024 году в каждой области были созданы рабочие группы по раскрытию преступлений прошлых лет, благодаря им удалось решить и это дело.

Демьянова задержали в центре Могилева при поддержке спецназа. По данным следствия, экспертиза выявила у него шизоидное и диссоциальное расстройства личности, а также отклонения в половых предпочтениях. Но его признали вменяемым, поэтому мужчина предстанет перед судом. Его будут судить по советскому уголовному кодексу 1960 года, так как преступления были совершены в период его действия. Демьянову грозит от 15 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.

