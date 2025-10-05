На границе Литвы и Беларуси задержали пьяного дальнобойщика 1 5.10.2025, 11:36

Белорусская сторона выдвинула странную версию.

На пункте пропуска «Мядининкай» пограничники задержали пьяного водителя, следовавшего в Литву. Гражданин Молдовы управлял тягачом с грузом. Об этом сообщила литовская Служба охраны госграницы.

Инцидент произошел 2 октября. Когда грузовик с полуприцепом въехал на пункт пропуска, его водитель, 56-летний гражданин Молдовы, предъявил документы на себя и на автомобиль. Пограничники заподозрили, что водитель может быть пьян: от него исходил резкий запах алкоголя, речь была невнятной, а движения — некоординированными.

Сотрудники с помощью сертифицированного алкотестера определили у молдаванина тяжелую степень опьянения — 2,58 промилле алкоголя. Водители с такой степенью опьянения подлежат уголовной ответственности в Литве. На вопрос, употреблял ли иностранец алкогольные напитки, он подтвердил, что выпил накануне вечером.

О происшествии проинформировали Вильнюсское окружное управление полиции. Когда его сотрудники прибыли на пограничный пункт, проверка на алкотестере оказалась еще более строгой. Почти через час после первого теста у иностранца была подтверждена тяжелая степень опьянения (2,87 промилле). Как отметила литовская сторона, перед въездом в Литву пьяному водителю грузовика пришлось пройти проверку белорусскими сотрудниками на контрольно-пропускном пункте «Каменный Лог», расположенном перед Мядининкайским ПКП.

Белорусы ответили на это обвинение. В Гостаможкомитете Беларуси сообщили, что в «Каменный Лог» молдаванин въехал 1 октября в 23.34 в трезвом состоянии, успешно прошел таможенный контроль в 23:54 и паспортный в 23:55. Литовские службы пропустили его на свою территорию лишь спустя около 14 часов ожидания. «Столь долгое время на ожидание выезда, видимо, и стало поводом к совершению подобных действий (употреблению алкоголя)», — отметило белорусское ведомство.

