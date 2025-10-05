закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ пошли вперед и освободили территории в Покровском районе

  • 5.10.2025, 11:42
  • 1,076
ВСУ пошли вперед и освободили территории в Покровском районе

Командующий Сил территориальной обороны раскрыл подробности.

Украинские военные освободили 180 квадратных километров в Покровском районе и зачистили почти 200 кв. км от российских диверсионных групп. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута в интервью «Укринформ».

«Наши подразделения работают на всех направлениях, но наиболее активно - на самых «горячих» - это и Купянский, и Торецкий, и Новопавловский. Все направления сложные, но, наверное, сейчас самое сложное - Покровское, ведь оно является направлением главного удара противника, поэтому здесь фиксируется больше всего попыток осуществления штурмовых действий, но Силы обороны отражают эти попытки», - заверил он.

По словам командующего, на этом направлении сейчас проводится контрнаступление и постепенно отбиваются оккупированные противником территории.

Платуха добавил, что ситуация на этих направлениях остается сложной не только для подразделений Сил территориальной обороны, но и для всех Сил обороны Украины.

Военный подчеркнул, что армия РФ активно использует авиацию для нанесения ударов КАБами и пытается установить плотный огневой контроль, применяя артиллерию и беспилотники, из-за чего усложняется логистика и эвакуация.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина