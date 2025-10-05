ВСУ пошли вперед и освободили территории в Покровском районе
- 5.10.2025, 11:42
- 1,076
Командующий Сил территориальной обороны раскрыл подробности.
Украинские военные освободили 180 квадратных километров в Покровском районе и зачистили почти 200 кв. км от российских диверсионных групп. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута в интервью «Укринформ».
«Наши подразделения работают на всех направлениях, но наиболее активно - на самых «горячих» - это и Купянский, и Торецкий, и Новопавловский. Все направления сложные, но, наверное, сейчас самое сложное - Покровское, ведь оно является направлением главного удара противника, поэтому здесь фиксируется больше всего попыток осуществления штурмовых действий, но Силы обороны отражают эти попытки», - заверил он.
По словам командующего, на этом направлении сейчас проводится контрнаступление и постепенно отбиваются оккупированные противником территории.
Платуха добавил, что ситуация на этих направлениях остается сложной не только для подразделений Сил территориальной обороны, но и для всех Сил обороны Украины.
Военный подчеркнул, что армия РФ активно использует авиацию для нанесения ударов КАБами и пытается установить плотный огневой контроль, применяя артиллерию и беспилотники, из-за чего усложняется логистика и эвакуация.