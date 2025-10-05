Биткоин резко подскочил до нового рекорда
- 5.10.2025, 11:51
Криптовалюта растет уже не первый день.
Биткойн сегодня, 5 октября, установил новый рекорд. Криптовалюта выросла почти на 2,7% до 125 245,57 доллара.
По данным платформы Binance, по состоянию на 10:05 биткойн просел до отметки 124 910, 74 доллара за монету.
Агентство Reuters пишет, что 3 октября криптовалюта росла восьмую сессию подряд. Этому способствовал рост американских акций и приток средств в биткоин-биржевые фонды.
В то же время доллар США отступил, продемонстрировав многонедельные потери по отношению к основным валютам, поскольку неопределенность из-за шатдауна омрачила перспективы и задержала публикацию ключевых данных, в частности, о занятости, которые имеют решающее значение для оценки развития экономики.