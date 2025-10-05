закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Журналисты рассказали о первом актере, удостоенном рыцарского звания

  • 5.10.2025, 12:31
  • 1,400
Журналисты рассказали о первом актере, удостоенном рыцарского звания

Он же мог стать прототипом графа Дракулы.

Для многих британцев в мире искусства рыцарское звание остается символом признания, несмотря на критику монархической помпезности, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

На протяжении десятилетий титулы «сэр» и «дама» получали выдающиеся музыканты, актеры и деятели культуры, хотя немало знаменитостей отказывались от подобных наград. Так, британский исполнитель Дэвид Боуи отказался как от Ордена Британской империи, так и предложение о посвящении в рыцари, заявив, что это «не то, ради чего он работал всю жизнь».

Тем не менее, многие принимали титулы с гордостью. Среди актеров ХХ века рыцарями стали Лоуренс Оливье (1947), Джон Гилгуд (1953) и Чарли Чаплин (1974). Однако первый актер, удостоенный этой чести, появился еще в XIX веке.

В 1895 году рыцарское звание получил Генри Ирвинг, один из самых знаменитых актеров викторианской эпохи. Успех ему принесла роль Гамлета, а также руководство лондонским театром «Лицеум», который благодаря его инновациям приобрел мировую известность. Именно Ирвинг ввел практику затемнения зала во время спектаклей, чтобы зрители сосредотачивались на сцене.

Интересно, что в делах театра Ирвингу помогал писатель Брэм Стокер, будущий автор «Дракулы». Современники отмечали, что образ графа мог быть частично вдохновлен харизмой и внешностью актера. Сегодня память о первом «сэре» британской сцены сохраняют памятные таблички в Лондоне и в деревне Кейнтон-Мандевиль, где он провел детство.

Именно Генри Ирвинг навсегда вошел в историю как первый актер, удостоенный рыцарского титула.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина