Журналисты рассказали о первом актере, удостоенном рыцарского звания 5.10.2025, 12:31

1,400

Он же мог стать прототипом графа Дракулы.

Для многих британцев в мире искусства рыцарское звание остается символом признания, несмотря на критику монархической помпезности, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

На протяжении десятилетий титулы «сэр» и «дама» получали выдающиеся музыканты, актеры и деятели культуры, хотя немало знаменитостей отказывались от подобных наград. Так, британский исполнитель Дэвид Боуи отказался как от Ордена Британской империи, так и предложение о посвящении в рыцари, заявив, что это «не то, ради чего он работал всю жизнь».

Тем не менее, многие принимали титулы с гордостью. Среди актеров ХХ века рыцарями стали Лоуренс Оливье (1947), Джон Гилгуд (1953) и Чарли Чаплин (1974). Однако первый актер, удостоенный этой чести, появился еще в XIX веке.

В 1895 году рыцарское звание получил Генри Ирвинг, один из самых знаменитых актеров викторианской эпохи. Успех ему принесла роль Гамлета, а также руководство лондонским театром «Лицеум», который благодаря его инновациям приобрел мировую известность. Именно Ирвинг ввел практику затемнения зала во время спектаклей, чтобы зрители сосредотачивались на сцене.

Интересно, что в делах театра Ирвингу помогал писатель Брэм Стокер, будущий автор «Дракулы». Современники отмечали, что образ графа мог быть частично вдохновлен харизмой и внешностью актера. Сегодня память о первом «сэре» британской сцены сохраняют памятные таблички в Лондоне и в деревне Кейнтон-Мандевиль, где он провел детство.

Именно Генри Ирвинг навсегда вошел в историю как первый актер, удостоенный рыцарского титула.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com