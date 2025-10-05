The Telegraph: Европа наконец-то просыпается из-за вторжения российских дронов 5 5.10.2025, 12:46

Кто будет действовать быстрее?

Запад просыпается из-за вторжения российских дронов. Волна инцидентов по всей Европе грозит эскалацией, пишет The Telegraph.

Около 23:30 9 сентября около 20 беспилотников пересекли воздушное пространство Польши из Беларуси - инцидент, который едва не спровоцировал столкновение с НАТО, и лишь начало серии тревожных вторжений над Европой.

Многие из обнаруженных аппаратов были дешевыми дронами «Gerbera» на базе иранской конструкции Shahed; по меньшей мере четыре дрона были сбиты польскими и союзными истребителями. Россия отвергает обвинения в преднамеренном пересечении границы НАТО, но после этого были зафиксированы и другие случаи - в частности проникновение в воздушное пространство Румынии и многочисленные неопознанные наблюдения над различными странами Европы.

Масштаб инцидентов

В течение последних недель сообщения о дронах поступали из Германии, Бельгии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии, Литвы и Дании. В четверг временно закрывали аэропорт Мюнхена из-за обнаружения беспилотника. Датский премьер Метте Фредериксен уже связала ряд наблюдений с Москвой и призвала к решительному ответу, хотя конкретных доказательств ответственности России некоторые страны еще не обнародовали.

Есть подозрение, что часть дронов могла запускаться с танкеров «теневого флота» - судов, которые используются для обхода санкций. Франция на прошлой неделе временно остановила судно «Боракай», проходившее по Балтийскому морю во время волны наблюдений беспилотников.

Российские БПЛА «Герань» (модифицированный Shahed-136) производятся большими сериями: по данным сообщений, на одном из заводов в Алабуге производство работает круглосуточно. Эти беспилотники часто применяются как ударные «камикадзе», способные наносить разрушительные удары на большие расстояния.

Последствия для Европы: от пассивного наблюдения к активной обороне

Европейские лидеры все больше понимают: угроза - реальная, и ее нужно сдерживать системно. На недельной встрече в Копенгагене обсуждали идею «стены из дронов» - сети радаров, сенсоров и систем перехвата, подобной израильскому «Железному куполу». Сейчас подобной континентальной системы нет. В частности, Великобританию прежде всего защищают ВВС и несколько эсминцев.

Экономическая дилемма очевидна: сбивать дешевый дрон ракетой стоимостью миллионы - неэффективно. Поэтому правительства и частные компании ищут доступные решения - дешевые перехватчики, лазеры, электронные средства подавления, дроны-перехватчики и другие технологии.

Стартапы и реакция рынка: скорость против бюрократии

В ответ на волну атак появляются новые оборонные стартапы. Компании вроде Helsing, Kraken и Cambridge Aerospace предлагают недорогие перехватчики, беспилотные патрульные катера и другие платформы. Инвестиции в сектор оборонных технологий в 2025 году уже достигли рекордных уровней, а часть предпринимателей призывает к «манхэттенскому проекту» для быстрого создания массовых автономных средств обороны.

При этом существует существенный разрыв между темпами инноваций в частном секторе и медленной госсистемой закупок. Эксперты говорят: чтобы отвечать угрозе, правительства должны научиться покупать «за месяцы, а не за годы» - примером называют Taskforce Kindred, которая быстро закупает оборудование для Украины.

Украина и Россия: беспилотный масштаб с обеих сторон

Как показывает война в Украине, беспилотники кардинально меняют поле боя: обе стороны производят миллионы аппаратов. Россия якобы изготовила сотни тысяч (по утверждениям Кремля - более миллиона в предыдущие годы), Украина тоже нарастила выпуск в больших объемах.

Волны одноразовых или дешевых дронов, истощающих систему ПВО, - реальность на поле боя в Украине. При этом наибольшую разрушительную силу продолжают наносить баллистические и крылатые ракеты.

Рост оборонных расходов и быстрая мобилизация промышленности поднимают сложные политические вопросы: как финансировать увеличение производства без ущерба социальным программам; как обеспечить единство оборонной политики в ЕС, где оборонная промышленность фрагментирована; и хватит ли европейского производственного потенциала, чтобы в случае необходимости быстро масштабироваться.

Будущее будет определять, кто будет действовать быстрее - государства, способные оперативно закупать и развертывать дешевые перехватчики и беспилотные системы, или противник, способный массово применять одноразовые беспилотники.

