Мошенники под видом «Белоруснефти» предлагают пройти опрос и заработать денег 6 5.10.2025, 12:59

1,278

Как не попасться в ловушку?

Мошенники распространяют в интернете фальшивый «опрос» от имени «Белоруснефти» и обещают легкий заработок, сообщает телеграм-канал «Народный антифейк».

«Сначала вас приглашают пройти «короткий опрос» с моментальной выплатой на карту. Обещают участие в «инвестиционной программе Белоруснефти». Утверждают, что доступ ограничен «для избранных», — говорится в сообщении.

После пяти вопросов гарантируют доход до 1000 долларов в месяц от вложений в энергетику, золото или криптовалюту.

«А дальше мошенники украдут ваши личные данные и деньги», — предупреждает телеграм-канал и призывает не переходить по таким ссылкам, не вводить там личные данные и не переводить никуда свои деньги.

Проверять информацию об акциях и опросах нужно только на официальных ресурсах «Белоруснефти».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com