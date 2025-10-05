закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мошенники под видом «Белоруснефти» предлагают пройти опрос и заработать денег

6
  • 5.10.2025, 12:59
  • 1,278
Мошенники под видом «Белоруснефти» предлагают пройти опрос и заработать денег

Как не попасться в ловушку?

Мошенники распространяют в интернете фальшивый «опрос» от имени «Белоруснефти» и обещают легкий заработок, сообщает телеграм-канал «Народный антифейк».

«Сначала вас приглашают пройти «короткий опрос» с моментальной выплатой на карту. Обещают участие в «инвестиционной программе Белоруснефти». Утверждают, что доступ ограничен «для избранных», — говорится в сообщении.

После пяти вопросов гарантируют доход до 1000 долларов в месяц от вложений в энергетику, золото или криптовалюту.

«А дальше мошенники украдут ваши личные данные и деньги», — предупреждает телеграм-канал и призывает не переходить по таким ссылкам, не вводить там личные данные и не переводить никуда свои деньги.

Проверять информацию об акциях и опросах нужно только на официальных ресурсах «Белоруснефти».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина