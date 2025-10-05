Мошенники под видом «Белоруснефти» предлагают пройти опрос и заработать денег

Мошенники под видом «Белоруснефти» предлагают пройти опрос и заработать денег6
- 5.10.2025, 12:59
Как не попасться в ловушку?
Мошенники распространяют в интернете фальшивый «опрос» от имени «Белоруснефти» и обещают легкий заработок, сообщает телеграм-канал «Народный антифейк».
«Сначала вас приглашают пройти «короткий опрос» с моментальной выплатой на карту. Обещают участие в «инвестиционной программе Белоруснефти». Утверждают, что доступ ограничен «для избранных», — говорится в сообщении.
После пяти вопросов гарантируют доход до 1000 долларов в месяц от вложений в энергетику, золото или криптовалюту.
«А дальше мошенники украдут ваши личные данные и деньги», — предупреждает телеграм-канал и призывает не переходить по таким ссылкам, не вводить там личные данные и не переводить никуда свои деньги.
Проверять информацию об акциях и опросах нужно только на официальных ресурсах «Белоруснефти».