Россия атаковала важный для Лукашенко объект 1 5.10.2025, 13:25

Его строили специально для встречи с участием диктатора.

В Новгороде-Северском, что в Черниговской области Украины, россияне попали по отелю утром в субботу, 4 октября. Его когда-то построили для встречи на тот момент президента Украины Леонида Кучмы, диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Так, вышеупомянутый отель называется «Славянский» и был построен в 2004 году. Об этом сообщает «24 Канал».

Начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов сообщил, что из-за атаки частично разрушен склад с гуманитарной продукцией, повреждено здание детской спортивной школы и отель «Славянский».

«Очень сильно пострадал отель «Славянский». Здесь встречались: Кучма, Путин, Лукашенко, Назарбаев», – рассказал он.

По его словам, россияне атаковали город с помощью двух ударных беспилотников. Два двигателя от дронов нашли коммунальщики. По данным местных властей, пострадавших или погибших в результате обстрела нет.

