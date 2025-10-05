закрыть
Путин занервничал из-за возможных поставок Tomahawk Украине

3
  • 5.10.2025, 13:31
  • 1,102
Путин занервничал из-за возможных поставок Tomahawk Украине

Кремль и вся европейская часть России окажутся под прицелом.

Глава России Владимир Путин заявил, что если Соединенные Штаты поставят Украине ракеты Tomahawk для дальних ударов вглубь России, то это приведет к разрушению отношений Москвы с Вашингтоном.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил, что разочарован тем, что Путин не идет на мир, и назвал Россию «бумажным тигром» за то, что она не смогла покорить Украину. На прошлой неделе Путин нанес ответный удар, поставив под сомнение, что НАТО не является «бумажным тигром» из-за неспособности остановить продвижение России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в прошлом месяце, что Вашингтон рассматривает запрос Украины на получение Tomahawk большой дальности, которые могут нанести удар вглубь России, включая Москву, хотя неясно, было ли принято окончательное решение.

«Это приведет к разрушению наших отношений или, по крайней мере, тех позитивных тенденций, которые наметились в этих отношениях», – сказал Путин в видеоклипе, опубликованном в воскресенье репортером российского государственного телевидения Павлом Зарубиным.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты предоставят Украине разведывательную информацию об объектах энергетической инфраструктуры в России, поскольку они взвешивают, посылать ли Киеву ракеты, которые могут быть использованы для таких ударов.

Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность действия 2 500 километров, а это означает, что если бы Украина получила эти ракеты, то Кремль и вся европейская часть России оказались бы под прицелом.

