5 октября 2025, воскресенье, 14:01
«СБУ работает в континентальном масштабе: от Приморска до Орска»

  • Алексей Копытько
  • 5.10.2025, 13:47
Украина создают «переговорные карты», атакуя Россию на тысячи километров.

Традиционная рубрика «Малюк и друзья вводят санкции».

Вчера (публикация от 4 октября — ред.) дроны СБУ дотянулись до предприятия «Орскнефтеоргсинтез».

Это НПЗ в Оренбургской области на уже ставшей традиционной для ЦСО «А» дистанции — почти 1500 км. Несколько моментов.

1. Фраза о том, что территория РФ простреливается от Балтики до Урала, это не преувеличение, а рутина. СБУ регулярно доказывает, что научилась обходить эшелонированную ПВО/ПРО. Значит, у людей Малюка есть и соответствующие технические средства, и адекватная гибкая тактика.

Надо отметить работу всех структур Сил обороны по организации брешей в российской защите.

Например, вчера ССО сообщили о поражении в Воронежской области двух объектов: РЛС П-14Ф «Лена», прикрывавшую авиабазу в Бутурлиновке, а также Трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2», который как раз был нацелен на мониторинг воздушной обстановки вдоль границы с Украиной.

Нетрудно увидеть, куда направлен вектор через Воронеж. Поволжье и Урал гарантированно получат больше внимания.

2. В России не спадают проблемы с ситуативным дефицитом топлива. Учитывая, что каждый НПЗ имеет свой ареал поставок, создание неприятностей ранее нетронутому заводу — это дополнительные сложности для РФ. Потому что система разбалансируется, больше срывов.

В этой связи удар СБУ по сравнительно удаленному от центральной части РФ заводу уменьшает возможности маневра топливом. Военные используют термин «изоляция района/театра боевых действий». Имеет место некий аналог.

3. Начинается период публикации аналитических данных по итогам трех кварталов 2025-го. Вчера Минфин РФ как раз выкатил цифры.

Нефтегазовые доходы РФ в сентябре 2025-го уменьшились (год к году) на 24,5%.

За 9 месяцев 2025-го нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ уменьшились на 20,6%.

Помимо этого, российский бюджет недополучит 26,9 млрд рублей т.н. «дополнительных нефтегазовых доходов», за счет которых наполнялись кубышки резервов.

Ввиду чего Минфин РФ планирует в октябре продать ранее приобретенную валюту и золото на сумму 13,9 млрд рублей. В октябре 2024-го дополнительные доходы составили 100 млрд рублей. Т.е., снижение — на порядок.

В целом за 9 месяцев объем дополнительных нефтегазовых доходов был положительным, россияне закупили валюты и золота на 160 млрд рублей.

Однако 4 месяца подряд (июль – октябрь) они уходят в минус и уже достали из кубышек 70,4 млрд рублей. В общем, санкции Малюка и друзей работают.

Сейчас будет интересно посмотреть за российской железной дорогой. В 4-м квартале года традиционно растут объемы погрузок нефти и нефтепродуктов на сети РЖД.

В сентябре традиционно фиксировался сезонный спад. Однако в этом году «спад» постепенно переходит в режим штопора. Если тенденция сохранится, это будет еще один маркер по ситуации.

4. Учитывая рутинную способность дронов ЦСО «А» проникать на 1,5 тыс. км, у россиян вынужденно заболит голова на тему прикрытия стратегической инфраструктуры, которая ранее считалась практически неуязвимой.

Например, в 30 км восточнее от точки прилета на НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» расположена РЛС дальнего обнаружения «Воронеж-М». Это элемент поддержания «стратегической стабильности».

В мае 2024-го ГУР информировал о поражении данной станции, а также аналогичного объекта в Краснодарском крае. Тогда это выглядело как разовый экстремальный разрыв шаблонов на фоне ядерной истерики Кремля.

Сейчас очевидно, что как только Украина захочет сделать РФ уязвимой на уровне стратегических средств — это будет немедленно реализовано. Это полноценная «карта» на переговорах, которую СБУ за год «наиграла».

А теперь смотрим на картинку.

1. Сегодня заявили о двух важных результатах ССО.

Спецназ провел уникальную операцию: поразил на Онежском озере (территория Карелии) малый ракетный корабль «Град» проекта 21631 «Буян-М» в момент перехода с Балтики на Каспийское море.

Корабль построен в Татарстане на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, вошел в состав Балтийского флота в конце декабря 2022 года. Является носителем ракет «Оникс» и «Калибр». Потенциально — «Циркон».

Вопрос: зачем Кремль в момент явного обострения на Балтике перегоняет современный носитель ракет на Каспий?

Ответ: потому что с Каспия он в скором времени окажется в Черном море и будет атаковать Украину. Это еще одно свидетельство как Украина уже сейчас вносит вклад в обеспечение безопасности на Балтийском море. И чем больше партнеры проинвестируют в потенциал Сил обороны Украины, тем спокойнее им будет.

Также ССО нанесли удар по заводу «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Это крупнейший НПЗ в европейской части РФ, 14 сентября он уже горел после совместной акции ССО и СБС.

Согласно оценке, поражен ряд перерабатывающих установок на разных отрезках производства. Т.е., ущерб ощутимый.

2. Вчера обнародовали информацию о неких БПЛА, атаковавших химический завод «Азот» в г. Березники (Пермский край). Источники NV сообщили, что это результат работы 14 полка СБС. Дроны могли преодолеть порядка 2 тыс. км.

25 сентября СБС нанесла удар по заводу «ЕвроХим — Белореченские удобрения» в Краснодарском крае. Это — концентрация усилий на производителях взрывчатых веществ и сырья для боеприпасов.

3. Картинка в целом показывает такое. Оцените географию, которую способны охватить дронами Силы обороны Украины. Та же СБУ работает в буквально континентальном масштабе: от Приморска до Орска. Схожий потенциал, согласно открытым источникам, есть у СБС и ССО. Это больше, чем вся Европа.

Чтобы раскрыть этот потенциал, нужно:

преодолеть защитный рубеж ПВО/ПРО, выстроенный РФ по периметру Украины,

прорваться через дежурную авиацию,

обойти объектовое ПВО, которым защищены цели.

Ни одна армия в мире до сих пор не сталкивалась с задачей прорыва эшелонированной ПВО/ПРО такого уровня, у России это сильная сторона.

Желтые звездочки — это примеры успешной работы по созданию брешей. Уничтожены РЛС разного класса. «Гармонь» — это РЛС для обнаружения и сопровождения целей на глубину 40-80 км, обслуживает системы тактического уровня.

В СМИ попадает информация преимущественно об успешных атаках и «статистика» о перехваченных Россией БПЛА. Скажем, завод «КИНЭФ» в Ленинградской области пытались атаковать не раз и не два.

То, что мы ежедневно видим успешные атаки, доказывает — ударные системы Украины совершенствуются (тут речь и о мастерстве воинов, их тактике), на данном этапе их возможности уже превышают ресурс российской ПВО/ПРО.

Ведь раньше до Киришей дотянуться не могли, а теперь дотягиваются через 2-3 недели.

Россияне развиваются, но просто не успевают. Особенно — когда есть задача любой ценой защитить Москву и Питер.

4. Анализ того, куда Украина дотянулась, неизбежно сопровождается оценкой, а куда Украина может дотянуться?

Скажем, в упомянутом г. Березники (Пермский край) находится предприятие корпорации «ВСМПО-АВИСМА» — крупнейшего в мире производителя слитков и проката титановых сплавов.

Корпорация настолько значимая, что ее никак не могут внятно обложить санкциями. Хотя ее роль в обеспечении агрессивной войны трудно переоценить.

Нюанс в том, что она поставляет 25% мирового титанового проката. В том числе — в США и ЕС. И остаться без этого сырья производители не хотят.

Доказано: когда партнеры не хотят вводить санкции, вопрос времени, когда их введут «Малюк и его друзья». Значит, предприятие надо защищать = отвлекать ресурсы. Либо что-то предлагать Украине…

5. Украина несет тяжелые потери от российских атак, но одновременно «создает карты». Рассматривать одно без другого — ошибка.

Алексей Копытько, «Телеграм»

