В центре Минска в Свислочь сбрасывали загрязненные сточные воды 5.10.2025, 13:52

Это произошло в районе ТЭЦ-2, недалеко от начала улицы Маяковского.

В Сети появилось видео, где грязная вода попадает прямо в Свислочь из выпускного коллектора. Это произошло в районе ТЭЦ-2, недалеко от начала улицы Маяковского, передает «Еврорадио».

Специалистами взята проба в точке сброса, а также выше и ниже по течению. К данному моменту сброс грязной воды прекращён. Факт гибели рыбы не зафиксирован.

Представители аварийных служб начали обследование коллектора и близлежащих строительных площадок для определения его источника. Мингоркомприроды начало разбирательство.

